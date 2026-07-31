Bắt giữ đối tượng vô cớ hành hung cảnh sát khu vực, chém bị thương 2 Công an xã

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường và gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang, Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng, đang thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước, Diệu vẫn vô cớ chặn đường, có lời lẽ xúc phạm rồi dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Sang. Đối tượng còn cầm rựa truy đuổi nhằm chém anh công an này. Thượng úy Sang đã kịp thời tránh được. Sau đó, Diệu quay về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng cử lực lượng đến nơi ở của Diệu để triệu tập đối tượng làm việc. Tuy nhiên, Diệu không chấp hành, có thái độ chống đối và cầm rựa cố thủ trong nhà.

Trong quá trình tiếp cận, vận động đối tượng giao nộp hung khí, Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang bất ngờ bị Diệu dùng rựa tấn công liên tiếp, gây thương tích ở vùng vai.

Sau khi gây thương tích cho hai cán bộ Công an, Diệu tiếp tục khóa cửa, cố thủ trong nhà. Trước tính chất manh động của đối tượng, Công an xã Vĩnh Hoàng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý.

Sau khoảng 3 giờ kiên trì thuyết phục, vận động nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, luôn cầm theo hung khí và sẵn sàng tấn công khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Đến khi nhận thấy không còn khả năng bỏ trốn, Diệu bất ngờ cầm rựa lao ra tấn công lực lượng Công an nhằm tìm đường tháo chạy. Tổ công tác lập tức áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khu vực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: baophapluat.vn