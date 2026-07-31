Brazil công bố thông tin chấn động, tuyển Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng lớn tại giải Đông Nam Á

Đội tuyển Brazil vừa bất ngờ xác nhận sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Ấn Độ vào ngày 3/10 tới. Đây là thông tin gây tranh cãi trong làng bóng đá Brazil bởi tuyển Ấn Độ vốn chỉ xếp hạng 138 thế giới trên BXH FIFA, thua cả Malaysia và Philippines. Một số nhà chuyên môn cho rằng trong giai đoạn tái thiết đội hình, tuyển Brazil cần những đối thủ mạnh hơn để cọ xát.

Đội tuyển Brazil sẽ giao hữu với Ấn Độ vào ngày 3/10 tới

Trận đấu của đội bóng áo vàng-xanh không chỉ gây xôn xao dư luận tại Brazil mà còn có thể ảnh hưởng lớn đến... đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân vì tuyển Ấn Độ có kế hoạch tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào loạt trận FIFA Days tháng 9-10/2026.

Kết quả bốc thăm đưa đội bóng khu vực Nam Á nằm ở bảng A cùng với 3 đội: Indonesia, Malaysia và Singapore. Nhưng giờ đây khi chốt lịch đá với Brazil, tuyển Ấn Độ khó lòng hoàn tất lịch thi đấu dự kiến ở FIFA ASEAN Cup.

Giải đấu từ đó đứng trước nguy cơ bị xáo trộn thành phần các đội tham dự, lịch trình hoặc thậm chí phải bốc thăm lại các bảng đấu. Trước đó, tuyển Trung Quốc cũng từng cân nhắc thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cuối cùng rút lui vào phút chót.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến tổ chức từ 24/9 đến 3/10 tại 2 địa điểm là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng 3 khách mời Ấn Độ, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc) được chia làm 2 hạng đấu. Ở hạng đấu của tuyển Việt Nam, mỗi đội dù có vào chung kết hay không cũng sẽ thi đấu tổng cộng 4 trận.

Tác giả: KDH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn