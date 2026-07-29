Tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

"Bùi Vĩ Hào đã bất ngờ dính chấn thương sau buổi tập cuối tuần qua. Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương gối trái của chân sút 23 tuổi rất nặng, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn", bài viết trên trang chủ Becamex TPHCM sáng 29/7 cho hay.

Ảnh chụp màn hình: Becamex TPHCM.

Đây là cú sốc với cá nhân Bùi Vĩ Hào khi anh mới trở lại thi đấu không lâu sau chấn thương gãy xương mác khiến bản thân phải nghỉ gần 8 tháng.

Thông tin trên Znews, hồi cuối tháng 3/2025, Vĩ Hào bị chấn thương nặng khi gãy 1/3 dưới xương mác và đứt dây chằng cổ chân phải. Chấn thương nghiêm trọng này khiến tiền đạo quê An Giang ngồi ngoài tới tháng 11/2025. Sau khi hồi phục, Vĩ Hào chỉ có một lần lên tuyển U22 và chưa trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lần lên tuyển gần nhất của tay săn bàn sinh năm 2003 là khi anh góp 1 bàn, 1 kiến tạo vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lần đầu lên tuyển của Vĩ Hào diễn ra tháng 9/2023, khi mới 20 tuổi. Kể từ đó, sản phẩm của lò đào tạo trẻ Becamex TPHCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) tiến bộ liên tục, nhiều lần lên tuyển, thậm chí trở thành quân bài chiến lược quan trọng ở ASEAN Cup 2024.

Ở cấp độ CLB mùa vừa qua, Vĩ Hào đá 10 trận sau khi tái xuất, nhưng chỉ ghi 1 bàn và không kiến tạo. Kết thúc mùa giải 2025/26, số 11 cùng CLB Becamex TPHCM xuống hạng. Phong độ này khiến Vĩ Hào trở thành người ngoài cuộc trong các đợt hội quân tháng 3 và 6 của tuyển Việt Nam cũng như vắng mặt tại ASEAN Cup 2026.

Không chỉ riêng giải đấu này, cựu cầu thủ CLB An Giang cũng vô duyên với các giải đấu mà bóng đá Việt Nam đăng quang như SEA Games 33 hay U23 Đông Nam Á 2025. Đây là tiếc nuối lớn với Vĩ Hào, người được đánh giá rất cao trong lứa U23 hiện tại.

Còn ở Becamex TPHCM, việc Vĩ Hào tiếp tục gặp chấn thương khiến Becamex TPHCM mất đi một phương án quan trọng trên hàng công trước mùa giải mới. Trước đó, đội bóng đã bổ sung tiền đạo ngoại Daniel Dos Anjos cùng chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson để tăng cường sức mạnh tấn công.

Hà Đức Chinh trong buổi tập của Becamex TPHCM. Ảnh: Becamex TPHCM.

Thông tin trên báo Lao Động, để ứng phó với tình hình nhân sự, ban huấn luyện Becamex TPHCM quyết định đưa Hà Đức Chinh trở lại đội bóng. Tiền đạo 29 tuổi từng khoác áo đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2024-2025 trước khi chuyển sang Bắc Ninh thi đấu.

Sự trở lại của Hà Đức Chinh được kỳ vọng sẽ giúp Becamex TPHCM gia tăng chiều sâu đội hình trong bối cảnh Bùi Vĩ Hào phải nghỉ thi đấu dài hạn. Huấn luyện viên Gerard Albadalejo cũng đặt niềm tin tiền đạo này sẽ tìm lại phong độ dưới hệ thống chiến thuật mới.

Theo kế hoạch, Becamex TPHCM sẽ thi đấu 9 trận giao hữu để chuẩn bị cho giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, khởi tranh từ ngày 11/9.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn