NÓNG: Cướp ngân hàng tại Đà Nẵng, 1 bảo vệ tử vong

Đến 15 giờ 30 ngày 22-11, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cướp Phòng giao dịch Chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22-11, hai đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến chi nhánh ngân hàng nói trên.

Lúc này, một tên tiến vào ngân hàng, tên còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, cú va chạm khiến nhóm cướp ngã ra đường, nhanh chóng bị bảo vệ ngân hàng cùng người dân bắt giữ.

Tuy nhiên, trong lúc giằng co, người bảo vệ bị các đối tượng đâm vào phần lưng trọng thương.

Phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn (số 169 đường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Sau khi cướp, hai đối tượng chạy xe máy được 50m thì bị va chạm giao thông, sau đó bị bắt giữ

Đến 16 giờ, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường

Hai tên cướp đã bị bắt giữ, nhưng nhân viên bảo vệ bị thương nặng

Trao đổi nhanh với phóng viên, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã bắt giữ được các đối tượng trong nhóm cướp.

Nhân viên bảo vệ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tiên lượng xấu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người Lao Động