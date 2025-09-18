Nóng: Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An nhiễm 'vi khuẩn ăn th.ị.t người'

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, cháu D.A.K. (4 tuổi, phường Tân Mai, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai phải suốt 10 ngày. Trước đó, gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không cải thiện, sau đó được điều trị tại tuyến cơ sở song bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 4/9, cháu K. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cháu K. được chẩn đoán viêm tấy lan tỏa vùng mang tai, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu mủ và làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngay sau đó, cháu K. được điều trị theo phác đồ đặc hiệu, kết hợp nâng cao thể trạng và chăm sóc vết mổ hằng ngày. Sau một thời gian theo dõi và điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, tình trạng cháu K. ổn định, vết viêm nhiễm cải thiện rõ rệt.

Cứu chữa thành công ca bệnh Whitmore nguy hiểm ở trẻ nhỏ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, BS.CKI Nguyễn Quang Hà (Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên. Tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh có thể lên tới 40 – 60%, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh nếu không được điều trị đúng cách.

Hiện nay, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Trẻ em không nên chơi ở những vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm; người thường xuyên tiếp xúc với đất, nước cần có bảo hộ lao động để phòng tránh lây nhiễm, đặc biệt khi có vết thương hở.

"Whitmore chưa có vaccine phòng bệnh và cũng chưa có khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự phòng. Vì vậy, việc phòng ngừa, giữ vệ sinh cá nhân và đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường là hết sức quan trọng", bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Tác giả: Minh Thư (TH)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn