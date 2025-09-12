Thêm bệnh nhân qua đời do 'vi khuẩn ăn thịt người'

Ngày 12-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" (Burkholderia pseudomallei) tác nhân gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân là ông S.S.P. (60 tuổi, trú tại xã Ea Súp, Đắk Lắk). Từ đầu tháng 7-2025, ông P. xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, nhiều lần đi khám và được chẩn đoán viêm phổi nhưng bệnh không thuyên giảm.

Ngày 7-8, bệnh trở nặng, ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, rồi chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chẩn đoán áp xe não trán phải. Dù được phẫu thuật và điều trị kháng sinh mạnh, tình trạng vẫn không cải thiện.

Ngày 31-8, gia đình xin đưa ông về nhà và ông qua đời ngay trong ngày.

Kết quả xét nghiệm ngày 8-9 xác định ông P. dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Đây là ca mắc Whitmore thứ 3 tại Đắk Lắk trong năm nay. CDC đánh giá đây là trường hợp nặng, biến chứng áp xe não, điều trị phức tạp.

Theo ngành y tế, Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, không lây từ người sang người nhưng vi khuẩn tồn tại lâu trong đất và nước bẩn, dễ xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, nhất là ở người làm nông hoặc có bệnh nền như tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mạn tính.

CDC Đắk Lắk khuyến cáo người dân mang ủng, găng tay khi tiếp xúc đất, nước; xử lý vết thương hở đúng cách; ăn chín uống sôi. Người dân cũng nên tránh dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Khi có triệu chứng sốt kéo dài, ho, mệt mỏi hoặc loét da sau khi tiếp xúc đất, nước, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Tử vong nghi do bệnh dại Cùng ngày, CDC Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một ca tử vong nghi do bệnh dại tại xã Hòa Phú. Bệnh nhân là ông S.K.V. (65 tuổi), bị chó chạy rông cắn nhiều vết ở tay khoảng một tháng trước nhưng không đi tiêm vắc xin. Ngày 10-9, ông xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió, khó thở và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện chẩn đoán ông mắc bệnh dại lên cơn. Gia đình xin về và ông qua đời cùng ngày. Đây là ca tử vong nghi do dại thứ 7 tại Đắk Lắk từ đầu năm 2025.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ