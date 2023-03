Nỗi lo cá sấu xổng chuồng ở công viên lớn nhất Nghệ An: Cơ quan chức năng nói gì?

Nguồn gốc đàn cá sấu

Liên quan đến thông tin đàn cá sấu nuôi trong Công viên trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) có nguy cơ mất an toàn, ngày 20/3, trao đổi với PV, ông Lê Đại Thắng - Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Bảo tồn thiên nhiên (QLBVR-BTTN) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang quản lý số cá sấu và giao cho Kiểm lâm thành phố Vinh kiểm tra về quá trình nuôi cá sấu thường xuyên.

Qua thông tin lưu giữ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho thấy, năm 2007, Công ty CP Trung Long (chủ đầu tư Công viên trung tâm TP. Vinh) đã làm thủ tục mua 10 con cá sấu của một trung tâm nuôi trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Thời điểm mua, những con cá sấu này có kích thước chiều dài trung bình 1,6m.

Chuồng nuôi đàn cá sấu trong Công viên Trung tâm Tp. Vinh (Nghệ An) rộng khoảng hơn 100m2 hiện đã cũ kỹ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Cùng thời điểm này, công viên trung tâm còn mua thêm 2 con đà điểu và nuôi nhiều loại động vật khác như như chim, khỉ, vượn, voọc...

"Trước đây cá sấu là loại động vật thuộc nhóm 2 và công ty này nuôi trước khi có Nghị định 160. Sau này cá sấu được đưa vào nhóm 1, việc cấp phép nuôi thuộc Trung tâm Cites Việt Nam cấp phép. Kiểm lâm sau đó đã hướng dẫn công ty CP Trung Long làm hồ sơ, thủ tục gửi ra để được cấp phép nuôi cá sấu và được Cites trả lời được phép nuôi nhưng không cần cấp mã số quản lý", ông Lê Đại Thắng chia sẻ.

Có khoảng 10 con cá sấu đang được nuôi trong chuồng.

Cũng theo ông Lê Đại Thắng, năm 2019, Công ty CP Trung Long đã đề xuất xin trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho nhà nước.

Khi có đề xuất, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát và được đơn vị này tiếp nhận một số loài động vật. Nhưng từ chối tiếp nhận đàn cá sấu vì không thuộc vùng phân bố nuôi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An tiếp tục liên hệ với tất cả các Vườn quốc gia, các trung tâm thuộc quản lý của nhà nước trên địa bàn toàn quốc. Tuy nhiên không đơn vị nào đồng ý tiếp nhận đàn cá sấu trên.

Hàng ngày vẫn có người dân, các em học sinh đi qua ghé xem đàn cá sấu.

Ông Thắng cho hay, phía Công ty CP Trung Long xin được thả đàn cá sấu về tự nhiên nhưng không thể thực hiện được. Lý do vì đây là loại động vật hung dữ, Nghệ An không thuộc vùng phân bố nên không thể thả được cá sấu về tự nhiên.

"Vườn thú Mường Thanh Diễn Lâm đồng ý tiếp nhận với điều kiện không mất phí. Nhưng công ty CP Trung Long nói chỉ đồng ý bàn giao cho cơ quan nhà nước. Còn Vườn thú Mường Thanh là đơn vị tư nhân, họ tiếp nhận để kinh doanh nên không đồng ý", ông Thắng chia sẻ với PV.

Liên quan đến thông tin chuồng nuôi đàn cá sấu ở Công viên trung tâm thành phố Vinh có dấu hiệu mất an toàn, nguy cơ cá sấu sổng chuồng rất lớn, Phó Trưởng phòng QLBVR-BTTN cho biết, hiện chưa có quy chuẩn về chuồng nuôi cá sấu. Tuy nhiên, phía Chi cục Kiểm lâm Nghệ An sẽ yêu cầu Công ty CP Trung Long phải khắc phục, sửa chữa những hư hỏng để đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi cá sấu.

Chuồng nuôi cá sấu đã xuống cấp, thép bao quanh hoen gỉ, nhiều điểm phải chắp vá.

"Nếu việc nuôi cá sấu mà để xảy ra tai nạn, gây thương tích cho người dân thì cơ quan chức năng sẽ tịch thu. Hiện phía đơn vị sẽ nhắc nhở, yêu cầu công ty CP Trung Long sửa chữa để đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi cá sấu", ông Lê Đại Thắng nói.

Tiếp tục giữ lại nuôi cá sấu để phục vụ du khách

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty CP Trung Long cho biết, không có đơn vị nhà nước nào tiếp nhận nên hiện công ty vẫn đang tiếp tục nuôi đàn cá sấu hơn chục con trong khuôn viên công viên. Công ty không đồng ý để đơn vị tư nhân Vườn thú Mường Thanh tiếp nhận nuôi đàn cá sấu.

Một số điểm ở bức tường của chuồng nuôi đã bị vỡ, nguy cơ mất an toàn và cá sấu có thể sổng chuồng ra ngoài.

Chia sẻ về thực trạng chuồng nuôi cá sấu có nguy cơ mất an toàn, một số điểm bức tường đã bị vỡ, Giám đốc công ty CP Trung Long cho rằng khu chuồng nuôi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Hàng ngày công ty vẫn cử nhân viên đến kiểm tra, dọn vệ sinh, chăm sóc cho đàn cá sấu.

Theo Giám đốc công ty CP Trung Long, mỗi tháng đơn vị này phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua thức ăn cho đàn cá sấu. Trong thời gian tới, Công ty CP Trung Long sẽ tu sửa khu vực nuôi đàn cá sấu, phục vụ du khách tham quan.

Cá sấu nuôi trong chuồng có lưới thép khá mỏng manh, thưa. Người dân có thể thò tay vào trong chuồng cá sấu, rất nguy hiểm.

Công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí vàng trên đường Lê Mao (TP. Vinh, Nghệ An). Công viên này có tổng diện tích gần 26ha, bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2005, đây là nơi vui chơi giải trí của nhiều người dân và cũng là công viên lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Phú Hưng - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong