Công viên lớn nhất Nghệ An dừng nuôi động vật, “xin” thả đàn cá sấu về tự nhiên

Những năm gần đây, công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An này rơi vào cảnh đìu hiu do vắng du khách. Nhiều hạng mục, trò chơi bên trong cũng xuống cấp. Gần đây, chủ đầu tư của Công viên trung tâm TP Vinh là Công ty cổ phần Trung Long đã quyết định dừng bán vé vào cửa, cho du khách vào công viên vui chơi tự do.