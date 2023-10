Nỗi đau người mẹ trong phiên toà xét xử con trai phạm tội Giết người

Ngoài giết người, Hậu còn khai có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu được dấu vết gì liên quan đến hành vi đó của Hậu; kết quả giám định pháp y bộ phận sinh dục bà S. không có dấu vết tổn thương. Theo khoản 2, điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Do đó, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xem xét hành vi trên.