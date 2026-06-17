Nỗ lực xóa bỏ rào cản trong việc điều trị bệnh lý liên quan đến tâm thần

Bệnh về tâm lý, tâm thần diễn biến phức tạp



Người trẻ hiện nay dễ mắc trầm cảm hơn so các thế hệ trước. Một phần là do áp lực học tập và công việc, các vấn đề trong quan hệ xã hội, lạm dụng các chất kích thích, sử dụng mạng xã hội quá nhiều, thiếu kỹ năng xử lý căng thẳng. Lối sống hiện đại ít vận động và thay đổi chế độ ăn uống. Nguyên nhân khác đến từ sự thiếu quan tâm, chăm sóc, đồng cảm của gia đình và cộng đồng.



Biểu hiện dễ thấy của người trẻ mắc bệnh trầm cảm được thể hiện về mặt cảm xúc như buồn bã, chán nản, vô vọng kéo dài, mất hứng thú với các hoạt động ưa thích, dễ cáu kỉnh, luôn có cảm giác lo lắng, bất an và tự ti.



Nhiều trường hợp trầm cảm mức độ nặng còn có biểu hiện tuyệt vọng, làm hại bản thân và tự tử. Căn bệnh này không gây đau đớn ngay lập tức để ta phát hiện mà nó âm ỉ trong tâm hồn người bệnh, giam lỏng ý chí của họ rồi từ từ nhen nhóm những hành động gây tổn thương cho cơ thể.



Rối loạn lo âu, mất ngủ đang là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của người bị bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không được thăm khám, điều trị kịp thời sẽ khiến người bị bệnh kiệt quệ, chất lượng cuộc sống suy giảm.



Nỗ lực xóa bỏ rào cản, từng bước tiếp cận người bệnh



Với mong muốn sẽ từng bước xóa bỏ tâm lý e ngại của người bị bệnh, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An từng bước triển khai các phương án để tiếp cận người bệnh. Cuối tháng 4/2025, Phòng khám chuyên khoa về rối loạn giấc ngủ tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An ra đời là nơi để đánh giá tình trạng giấc ngủ toàn diện, tư vấn thay đổi lối sống, tâm lý, điều trị bằng thuốc hoặc các liệu pháp chuyên sâu khi cần thiết.





Phòng khám trưởng khoa, Phòng khám về giấc ngủ là một trong những "hành động" của bệnh viện tâm thần Nghệ An trong việc tiếp cận người bệnh

“Trước đây, việc thăm khám và điều trị về giấc ngủ được gộp chung với các triệu chứng, bệnh lý về tâm thần khác gây nên tâm lý e ngại cho người bệnh khi đến bệnh viện thăm khám. Việc tách riêng phòng khám chuyên sâu về giấc ngủ đã giúp các bệnh nhân thoải mái, tin tưởng hơn trong điều trị những bệnh lý về giấc ngủ”, BS CKI Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết.



Tiếp nối Phòng khám chuyên khoa về rối loạn giấc ngủ thì vào ngày 4/5 vừa qua, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An quyết định thành lập Tổ Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý – tâm thần, với mục tiêu tạo ra một kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả giữa người dân với đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa.



Tổng đài tư vấn với số điện thoại 1900561531, hoạt động trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cùng với đường dây hỗ trợ ngoài giờ 24/7, sẽ là địa chỉ tin cậy để giải đáp các vấn đề về sức khỏe tâm lý – tâm thần; Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường; Được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân và gia đình.



Tổ trực Tổng đài là đội ngũ gồm các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được tổ chức hoạt động bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn, đặc biệt là nguyên tắc bảo mật thông tin và tư vấn có trách nhiệm. Tổ sẽ làm việc theo chế độ trực ca, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.



“Điều trị các bệnh lý rối loạn tâm căn, trong đó có các vấn đề về giấc ngủ là hướng phát triển chuyên sâu và chủ đạo của Bệnh viện trong thời gian tới. Bệnh viện sẽ hợp tác troàn diện với Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, cử nhân lực đi đào tạo bài bản, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồng thời thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tiến hành giảng dạy, trao đổi chuyên môn và trực tiếp khám, tư vấn và điều trị để mang lại hiệu quả tối ưu nhất trong điều trị giúp lấy lại giấc ngủ cho người bị bệnh”, TS.BS. Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết.





Phòng khám chuyên khoa về rối loạn giấc ngủ hoạt động 24/7 sẽ mang để sự sẻ chia kịp thời đối với người bị bệnh

Vào ngày 1/6, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An triển khai phòng khám Trưởng khoa là dịch vụ khám theo yêu cầu cho người bệnh. Đội ngũ thăm khám của phòng khám là các trưởng các khoa lâm sàng của bệnh viện. Với phòng khám này, người bệnh sẽ được thăm khám trực tiếp bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện; Tư vấn chuyên sâu, cá thể hóa phác đồ điều trị; Hỗ trợ phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các rối loạn tâm thần, tâm lý; Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chuyên nghiệp, tận tâm...



Hiện tại, bệnh viện Tâm thần Nghệ An đang thường xuyên điều trị nội trú 300-350 bệnh nhân/ngày. Quản lý, cấp phát thuốc cộng đồng cho 10.585 bệnh nhân tâm thần, động kinh...Với sự ra đời của phòng khám chuyên khoa về rối loạn giấc ngủ, tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý, tâm thần và phòng khám trưởng khoa là những bước tiến nhảy vọt của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trong việc tiếp cận bệnh nhân để mang lại sự hỗ trợ, điều trị kịp thời nhất.





Bệnh viện Tâm thần Nghệ An



Địa chỉ: khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An



Website: http://bvtamthannghean.gov.vn



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Tổng đài tư vấn:1900561531







Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn