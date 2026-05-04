Khai trương tổng đài tư vấn sức khoẻ tâm lý, tâm thần ở Nghệ An

Áp lực cuộc sống, công việc, học tập đã khiến các rối loạn như lo âu, stress, mất ngủ, trầm cảm có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Trong khi đó, việc tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên khoa của người dân vẫn còn nhiều hạn chế do rào cản về khoảng cách, thời gian và tâm lý e ngại.

TS.BSCKII Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An quyết định thành lập Tổ Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý – tâm thần, với mục tiêu tạo ra một kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả giữa người dân với đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa.

Tổng đài sẽ là cánh cửa tiếp nhận các thông tin mà người dân cần tư vấn về sức khỏe tâm lý, tâm thần

Tổng đài tư vấn với số điện thoại 1900561531, hoạt động trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cùng với đường dây hỗ trợ ngoài giờ 24/7, sẽ là địa chỉ tin cậy để giải đáp các vấn đề về sức khỏe tâm lý – tâm thần; Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường; Được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân và gia đình.

TS.BS Nguyễn Văn Thương, phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Tổ Tổng đài được thành lập với đội ngũ gồm các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được tổ chức hoạt động bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn, đặc biệt là nguyên tắc bảo mật thông tin và tư vấn có trách nhiệm. Tổ sẽ làm việc theo chế độ trực ca, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Sự ra đời của tổng đài sẽ là cánh cửa để nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe tâm thần; Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các rối loạn tâm lý; Giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh. Từng bước xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tác giả: T.Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn