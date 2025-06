Nỗ lực đưa du lịch Nghệ An vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhiều tín hiệu tích cực

Nghệ An là địa phương sở hữu nhiều bãi biển đẹp, có 82km chiều dài bờ biển và các đảo ven bờ (Hòn Ngư, Hòn Mắt), nhiều bãi tắm phẳng, cát mịn, nước biển trong xanh, sóng hiền hoà,… Đặc biệt, nhờ độ mặn của nước biển nên hải sản vùng biển Nghệ An cũng có vị đậm đà, tươi ngon. Cùng với đó có nhiều lễ hội dân gian truyền thống còn lưu giữ được những nét văn hoá riêng, tái hiện lại những phong tục, tập quán và cuộc sống của nhân dân vùng biển, có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Năm 2024, Nghệ An đã đón 9,45 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với năm 2023. Trong đó, khách lưu trú đạt 5,93 triệu lượt và khách quốc tế đạt 120.500 lượt, tăng 55%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 28.569 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch trực tiếp khoảng 11.160 tỷ đồng. Để tiếp tục đà phát triển, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu nâng tầm du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong năm 2025.

Năm nay, Cửa Lò sáp nhập vào Tp.Vinh nên đón mùa du lịch có sự thay đổi khác biệt. Ngay từ đầu năm đã nhận được sự quan tâm lớn về việc phát triển cơ sở hạ tầng, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch cũng có sự chuyển biến đáng kể, những thay đổi này bắt đầu hiện diện rõ nét trên các con phố, từ việc chỉnh trang ki-ốt, cửa hàng đến các dịch vụ phục vụ du khách.

Hơn thế nữa, tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã hoàn thành từ cuối năm 2024, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến biển, chỉ còn khoảng 15 phút. Con đường rộng rãi, với nhiều làn xe, những hàng cây xanh mát và hệ thống biển báo giao thông đồng bộ, không chỉ mang lại sự thuận tiện cho du khách, mà còn mở ra những triển vọng phát triển kinh tế - xã hội to lớn cho cả khu vực.

Trước đây, du lịch Nghệ An được biết đến với nhiều bãi biển, hang động, thác nước đẹp như Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hiền, Hang Bua, Thẩm Ồm, thác Bảy Tầng, đỉnh Puxailaileng, đảo chè Thanh Chương... Gần đây, tỉnh này có thêm nhiều điểm vui chơi, lưu trú được đầu tư cao cấp, hiện đại như tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội; khu nghỉ dưỡng Đô Lương resort; Khu nghỉ dưỡng, vui chơi Mường Thanh Safari Diễn Lâm... Nghệ An được đánh giá giàu tài nguyên để trở thành điểm đến hấp dẫn của miền Trung.

Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng, những năm gần đây du lịch biển đã có khá nhiều loại hình và sản phẩm du lịch đa dạng như: du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng kết hợp với thưởng thức văn hóa ẩm thực, mua sắm; du lịch tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch tham quan làng nghề; du lịch văn hóa - lễ hội; du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo; du lịch thể thao (câu mực trên biển, mô tô nước)… Nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển, dự án du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng ven biển đã hình thành và phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Thời tiết nắng đẹp và hệ thống giao thông được kết nối thông suốt nên trong 5 ngày lễ (từ 30/4 - 04/5) năm nay, tỉnh Nghệ An đón và phục vụ khoảng 1.170.000 lượt khách du lịch, bằng 123% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 370.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt trên 90%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 746 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực mở đầu cho mùa du lịch hè 2025, hứa hẹn nhiều khởi sắc và bứt phá mạnh mẽ, hút nhiều triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Kỳ vọng vươn mình đột phá

Tuy nhiên, dù đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn đối mặt với không ít thách thức cần giải quyết. Cụ thể, tiến độ triển khai một số dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn còn ì ạch, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu, và sự phục hồi của dòng khách quốc tế chưa thực sự bứt phá như kỳ vọng.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch biển, tỉnh Nghệ An cũng đã có những chiến lược bài bản, sự đổi mới trong tư duy quản lý và những giải pháp mang tính đột phá. Tỉnh này cũng đang nỗ lực đưa du lịch trở thành điểm sáng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bà Trần Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, Nghệ An sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch MICE, du lịch cộng đồng. Tỉnh đã có kế hoạch phát triển Cửa Lò thành điểm check-in hấp dẫn vào mùa đông; khai thác các lễ hội vào mùa xuân; phát triển tour đêm và không gian Ví Dặm để níu chân du khách khi về thăm quê Bác. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý tìm cách tháo gỡ, tạo điều kiện về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách nước ngoài; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..

Bà Hạnh cũng khẳng định, tỉnh cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ với mục tiêu cao nhất là đưa du lịch Nghệ An phát triển mạnh mẽ. Sắp tới, Sở sẽ xây dựng nghị quyết về phát triển du lịch để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, qua đó, đề ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, nguồn nhân lực.

Công tác truyền thông cũng sẽ được đẩy mạnh thông qua các kế hoạch cụ thể nhằm quảng bá hình ảnh Nghệ An rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoạt động, hình thành "liên minh du lịch", cùng đầu tư vào sản phẩm chung thay vì cạnh tranh đơn lẻ. Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và các điểm du lịch có thu phí cần đưa ra các chính sách ưu đãi về giá dịch vụ đối với các doanh nghiệp lữ hành đưa khách về Nghệ An.

Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành cần chủ động xây dựng các tour du lịch liên kết giữa các điểm đến trong tỉnh, giữa Nghệ An với các tỉnh lân cận, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh… nhằm kết nối Nghệ An vào chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Với mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghệ An đặt kế hoạch đón 6,1 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2025, bao gồm 130.000 khách quốc tế, và đạt doanh thu 11.800 tỷ đồng.

Do đặc thù thời tiết, du lịch Nghệ An còn mang tính mùa vụ, chủ yếu là khách nội địa. Thời gian "vàng" khai thác du lịch từ cuối tháng 4 cho đến tháng 7, còn lại khá vắng khách, đặc biệt vào mùa đông. Mặc dù có cơ cấu sản phẩm du lịch tương đối đa dạng; du lịch biển là một trong những loại hình có thế mạnh, tuy nhiên đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều tỉnh có cùng tiềm năng, lợi thế. Sản phẩm du lịch Cửa Lò chưa nhiều sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, dịch vụ vui chơi, giải trí có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch; chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực qua đào tạo, có kỹ năng nghề cao trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch,..

