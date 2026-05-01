Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Ít nhất 21 người thiệt mạng

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra vào cuối giờ chiều 4/5 tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam – một trong những trung tâm sản xuất pháo hoa lớn của nước này.

Hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa xảy ra ở tỉnh Hồ Nam. Ảnh THX.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cột khói dày đặc bốc cao từ khu vực nhà máy, nhiều công trình bị sập, hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ. Tuy nhiên, các hình ảnh này chưa được các hãng tin quốc tế kiểm chứng độc lập.

Báo chí địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại Công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía doanh nghiệp này.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Theo trang SCMP, khoảng 500 lính cứu hỏa, nhân viên cứu nạn và y tế đã được huy động tới hiện trường để dập lửa, tìm kiếm nạn nhân và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu truy cứu trách nhiệm nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức liên quan. Ông cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các nguy cơ an toàn trong những ngành công nghiệp trọng điểm, siết chặt công tác quản lý rủi ro nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trung Quốc hiện là quốc gia xuất khẩu pháo hoa lớn nhất thế giới. Theo số liệu của tổ chức OEC, năm ngoái nước này xuất khẩu khoảng 1,14 tỷ USD pháo hoa, chiếm hơn hai phần ba thị phần toàn cầu.

Vụ nổ tại Hồ Nam một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các rủi ro an toàn trong ngành công nghiệp sản xuất pháo hoa – lĩnh vực vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu không được quản lý chặt chẽ.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân