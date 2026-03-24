Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas (Mỹ)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tập đoàn Valero xác nhận đám cháy bùng phát tại một phân xưởng trong nhà máy, toàn bộ nhân viên đã được kiểm tra và đảm bảo an toàn. Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong. Theo lời một số nhân chứng, tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển cửa kính và khu vực xung quanh xuất hiện mùi khí khó chịu.

Nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý, có thể liên quan đến thiết bị gia nhiệt hoặc hệ thống coker (lò luyện cốc). Đại diện Valero và lực lượng cứu hỏa địa phương nhận định đây nhiều khả năng là một sự cố công nghiệp. Nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra.

Ngay sau vụ việc, chính quyền thành phố Port Arthur đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ đối với một khu vực rộng lớn, đặc biệt là phía Tây thành phố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh sát và cơ quan giao thông cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện tránh xa khu vực, trong khi các cơ quan chức năng tiến hành theo dõi chất lượng không khí.

Đáng chú ý, chỉ ít phút sau vụ nổ, một số tài khoản trên mạng xã hội tự nhận có liên hệ với Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận đứng sau vụ việc này. Tuy nhiên thông tin trên chưa được xác thực. Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt liên quan đến an ninh năng lượng, những thông tin thiếu kiểm chứng có thể tác động đến tâm lý thị trường và nhận thức của công chúng.

Nhà máy lọc dầu Port Arthur là một trong những cơ sở lớn tại Mỹ với công suất lên tới 435.000 thùng/ngày, chuyên xử lý dầu thô nặng thành các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Tác giả: Đoàn Hùng - Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn