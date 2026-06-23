Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, 13 người chết

Cơ sở khí đốt Barzan của Qatar phát nổ tối 21-6 - Ảnh: X/clashreport

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-6, cơ sở cung cấp khí Barzan thuộc khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan của Qatar vừa phát nổ, khiến 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tối 21-6.

Sự cố xuất hiện khi các nhân viên nhà máy đang nỗ lực khởi động lại cơ sở này sau thời gian dừng hoạt động vì các cuộc tấn công của Iran hồi tháng 3.

Ngày 22-6, Tổng giám đốc QatarEnergy Saad al-Kaabi thông báo rằng toàn bộ 13 nạn nhân tử vong đều là công nhân đến từ Ấn Độ và Pakistan. Ông nhấn mạnh đây hoàn toàn là tai nạn, không phải hành vi phá hoại hay tấn công có chủ đích.

"Nhà máy đã được chủ động cho dừng hoạt động hoàn toàn từ tháng 12-2025 để đáp ứng yêu cầu bảo trì khẩn cấp và chỉ được khởi động lại cách đây hai ngày", ông al-Kaabi cho biết.

Vụ nổ tạo ra chấn động lớn đến mức người dân ở trung tâm Doha, cách xa hơn 70km, cũng cảm nhận được và rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Tuy nhiên ông khẳng định không có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Khả năng xuất khẩu của nhà máy không bị ảnh hưởng và một cuộc điều tra đã được triển khai.

Sự cố lần này cho thấy những thách thức gay gắt mà các nhà sản xuất dầu khí vùng Vịnh phải đối mặt khi tái khởi động các cơ sở bị đóng cửa trong thời gian xung đột.

Qatar là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, bởi nước này hoàn toàn không có tuyến đường xuất khẩu thay thế nào cho LNG.

Việc khởi động lại một nhà máy LNG là quá trình cực kỳ phức tạp, đòi hỏi quy trình làm lạnh chậm và có kiểm soát nhằm tránh sốc nhiệt.

Các dây chuyền hóa lỏng không thể vận hành đồng loạt mà phải được đưa vào hoạt động lần lượt theo trình tự nghiêm ngặt.

Trong công đoạn hóa lỏng - nơi khí tự nhiên được làm lạnh xuống khoảng âm 162 độ C để chuyển sang thể lỏng - bước làm lạnh được xem là khâu then chốt và nhạy cảm nhất.

Nhà máy Barzan, nơi xảy ra vụ nổ, là một phần của tổ hợp công nghiệp Ras Laffan. Đây là siêu cơ sở sản xuất và xuất khẩu LNG rộng lớn của QatarEnergy với công suất 77 triệu tấn mỗi năm.

Barzan đóng vai trò cung cấp khí đường ống cho các ngành công nghiệp địa phương cũng như các nhà máy phát điện, đồng thời có khả năng sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm khác để xuất khẩu.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn