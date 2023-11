'Nổ' bố vợ là Tổng giám đốc, vẽ 'dự án ma' để lừa đảo

Phối cảnh dự án Vân tự vẽ để lừa đảo. Ảnh: CACC

Ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2009, qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hải Vân quen biết anh Đinh Hoàng Anh (sinh năm 1979 ở quận Ba Đình, Hà Nội). Khoảng đầu tháng 6/2021, qua trao đổi, Vân biết anh Hoàng Anh đang có nhu cầu mua 1 căn hộ Shophouse tại Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hải Thành (Công ty Hải Thành) là chủ đầu tư dự án.

Do không có nghề nghiệp, đang cần tiền để sử dụng cá nhân và trả nợ nên Vân tự nhận mình là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group, có bố vợ làm Tổng giám đốc Công ty Hải Thành nên có thể mua được suất mua nhà Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse với giá ưu đãi. Mục đích của Vân là thông qua việc này để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Hoàng Anh. Ngay sau đó, nhằm củng cố niềm tin của anh Hoàng Anh, Vân lấy ở trang quảng cáo của Công ty Hải Thành các tài liệu như: Bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ chụp gửi cho anh Hoàng Anh và hứa hẹn các ưu đãi của dự án…

Do tin tưởng các thông tin do Vân đưa ra là thật, nên anh Hoàng Anh đồng ý đầu tư và nhờ bị can đặt cọc mua 1 căn hộ Shophouse tại dự án nêu trên có diện tích 86,6m2, xây 5 tầng tại Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng.

Ngày 24/6/2021, theo yêu cầu của Vân, anh Hoàng Anh đến Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Tây Hà Nội chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Vân mở tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quảng Bình. Nội dung việc chuyển tiền ghi rõ “Hoàng Anh chuyển tiền đặt cọc mua nhà”.

Ngày 25/7/2021, Vân tiếp tục yêu cầu anh Hoàng Anh nộp số tiền 1,2 tỷ đồng để làm thủ tục mua bán và ra sổ hồng mang tên anh Đinh Hoàng Anh. Tin là thật nên 2 ngày sau, anh Hoàng Anh lại đến Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Tây Hà Nội chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản của Vân. Số tiền 200 triệu đồng còn lại, hai bên thỏa thuận đến tháng 9/2021, khi vào tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì anh Hoàng Anh sẽ đưa nốt cho Vân.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ anh Hoàng Anh, Vân đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Đến khoảng đầu tháng 9/2021, anh Hoàng Anh gọi điện thoại cho Vân để ký hợp đồng mua bán căn hộ Shophouse, thì bị can thừa nhận đã không nộp 2,2 tỷ đồng để mua nhà của Công ty Hải Thành.

Ngày 9/11/2021, anh Hoàng Anh gửi đơn tố giác Nguyễn Hải Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Ngày 24/1/2022, Vân mới trả lại cho anh Hoàng Anh số tiền 1,1 tỷ đồng.

