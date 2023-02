Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có con số thống kê cụ thể về bệnh béo phì. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, số lượng người bị bệnh béo phì đang ngày càng tăng. Và một trong những thủ phạm đến từ các loại thực phẩm gây cảm giác thèm ăn vô độ. Trang Eat this not that chỉ ra những thực phẩm gây cảm giác thèm ăn vô độ và tăng cân nhanh chóng.

Khoai tây chiên và soda

Thông thường, thực phẩm chế biến sẵn có nhiều calo, đường bổ sung, muối và chất béo bão hòa. Đây là những tác nhân gây thèm ăn tồi tệ nhất, gây tăng cân mất kiểm soát. Thực phẩm siêu chế biến, ngon miệng gồm soda và các loại đồ uống có đường khác, kẹo, kem, xúc xích, khoai tây chiên...

Mì ống trắng, bánh mì và các loại carbs tinh chế khác

Carbs tinh chế không thỏa mãn cơn đói trong thời gian dài vì thiếu chất xơ. Bên cạnh đó, nhiều loại ngũ cốc đóng hộp được bọc đường. Đường bổ sung và carbs tinh chế sẽ đẩy lượng đường trong máu lên cao, bạn sẽ cần ăn nhiều hơn để cảm thấy hài lòng. Lượng calo dư thừa có khả năng trở thành chất béo ở vùng bụng.

Bánh rán

Cảm giác ngon miệng khi ăn bánh rán dẫn đến cảm giác sảng khoái tích cực, khiến người dùng muốn ăn nhiều hơn. Những thực phẩm này có thể kích thích giải phóng các hormone trao đổi chất, căng thẳng và thèm ăn như insulin, cortisol, dopamine, leptin và ghrelin. Tất cả đều đóng vai trò gây cảm giác thèm ăn.

Kẹo

Một số loại kẹo làm từ sirô ngô có hàm lượng đường fructose cao có thể là loại kẹo tồi tệ nhất nếu bạn lo lắng về cân nặng của mình.

Kem

Kem là sự kết hợp giữa vị ngọt, mặn và béo khiến khó kiểm soát với món ăn này. Từ đó, gây ra cảm giác thèm ăn và có khả năng tăng cân.

Nên ăn gì để hạn chế cơn thèm ăn?

Hạnh nhân: Hạnh nhân là thực phẩm rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin E và magie. Chỉ cần vài hạt hạnh nhân có thể ngăn chặn sự thèm ăn tự nhiên trong một khoảng thời gian. Hạnh nhân được chứng minh là làm tăng cảm giác no và hỗ trợ những người kiểm soát cân nặng. Cũng có thể ăn một ít hạnh nhân trộn với mật ong hoặc hỗn hợp hạnh nhân với quả óc chó cùng các loại hạt như hạt bí ngô.

Cà phê: Caffeine và chất chống oxy hóa từ hạt cà phê cũng có thể giúp ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Một tách cà phê có thể rất hiệu quả sau bữa ăn. Tuy nhiên nên uống cà phê đen vì nó giúp đốt cháy calo, phân hủy chất béo và thúc đẩy sự trao đổi chất. Lưu ý, việc uống quá nhiều cà phê hoặc chọn loại có nhiều đường hay kem sẽ không có lợi.

Gừng: Thực phẩm này được tiêu thụ nhiều trong mỗi bữa ăn vì lợi ích hỗ trợ tiêu hóa và hương vị mạnh của nó. Có thể pha gừng và tách trà uống hàng ngày hoặc vào các món ăn. Gừng tăng cường năng lượng và kiểm soát sự thèm ăn hiệu quả.

Nghiên cứu nhỏ năm 2012 cho thấy những người đàn ông ăn gừng vào bữa sáng cảm thấy no lâu hơn trong ít nhất 3 giờ sau khi ăn. Do tính chất dược liệu, gừng cũng giúp làm dịu cơn buồn nôn.

Táo: Trái cây này là thực phẩm hoàn hảo để ăn giữa các bữa ăn chính. Chúng tự nhiên, đầy đủ chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon. Tất cả loại táo đều chứa nhiều chất xơ hòa tan, pectin và hàm lượng nước, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Vì táo đòi hỏi thời gian nhai, nó giúp cơ thể có thêm thời gian để nhận ra bạn không còn đói, ngăn việc ăn quá nhiều. Táo cũng điều chỉnh lượng glucose trong cơ thể, tăng cường mức năng lượng và tránh hấp thụ thêm calo.

Nước lọc: Đôi khi có thể cảm thấy đói ngay sau khi ăn một bữa ăn lớn. Tại sao có thể cảm thấy đói sớm như vậy? Đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể cần nước. Tăng lượng nước uống sẽ giúp ngăn chặn sự thèm ăn và cải thiện hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu năm 2010 cho thấy những người uống 2 cốc nước trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong bữa ăn so với người không uống nước. Trong ngày, bạn nên uống nước đều đặn.

Quế: Theo Greatist, đây là loại gia vị được yêu thích để làm bánh, nhưng nó cũng có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn. Theo Greatist, trong nghiên cứu năm 2007 được đăng tạp chí Clinical Nutrition (Mỹ), thêm 6 g (khoảng 1/4 thìa cà phê) quế vào bánh gạo được phát hiện có tác dụng làm chậm quá trình rỗng của dạ dày sau bữa ăn. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Quế cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn chặn cảm giác thèm ăn đường và tăng cảm giác no.

