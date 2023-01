Bật mí mẹo ăn Tết thoải mái không lo tăng cân

Giảm cân đón Tết là một chủ đề được các chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm. Để giúp mọi người tự tin hơn về vóc dáng của mình, chuyên gia dinh dưỡng Brooke Alpert chỉ ra 3 mẹo đơn giản giúp bạn ăn thoải mái mà vẫn giảm cân lành mạnh.

Theo chuyên gia Brooke Alpert, các chế độ ăn kiêng đều chỉ nên được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, một kế hoạch ăn uống lành mạnh kéo dài sẽ mang lại nhiều lợi ích tốt hơn.



Mẹo thứ nhất: Căn giờ cho các bữa ăn



Ổn định lượng đường trong máu là một trong những chìa khóa chính giúp bạn giảm cân lành mạnh. Nếu các bữa ăn cách nhau 7 tiếng hoặc hơn, lượng đường trong máu bạn sẽ giảm khiến bạn ăn nhiều hơn trong các bữa sau. Thay vào đó, hãy chuẩn bị các bữa ăn nhẹ cách mỗi 4 giờ đồng hồ để kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

Ảnh minh hoạ.

Ngày Tết thức ăn thừa mứa, nhâm nhi một vài món ăn vặt trong lúc nói chuyện cùng bạn bè sẽ đảm bảo lượng đường trong máu luôn ổn định, không bị đói bụng thì sẽ không thèm ăn, ăn đúng bữa cũng sẽ không thể nạp quá no, điều này giúp cân nặng ổn định.

Mẹo thứ 2: Bổ sung protein và chất xơ trong các bữa ăn

Ăn uống lành mạnh là phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng, bổ sung protein và chất xơ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất với hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (The thermic effect of food – TEF). Đồng thời, ăn nhiều protein cũng được chứng minh là sẽ làm bạn cảm thấy no hơn và ngăn chặn được việc ăn quá nhiều sau đó.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, chất xơ đóng vai trò như một chiếc phanh trong việc hấp thụ đường của cơ thể người, như vậy, glucose sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thay vì tích tụ lại dưới dạng chất béo.

Ngày Tết, để tối ưu hóa lượng protein và chất xơ, hãy tìm đến các món truyền thống như thịt bò kho, canh khổ qua nhồi thịt hay các loại giò, món xào truyền thống, ăn thêm nhiều rau sống, trái cây.

Mẹo thứ 3: Không cắt bỏ chất béo

Nghe rất kỳ lạ và ngược so với các phương pháp giảm cân khác nhưng theo chuyên gia Brooke Alpert, chất béo không khiến bạn béo, việc cắt bỏ hoàn toàn chất béo không phải điều tốt.

Ảnh minh hoạ

Chất béo không chỉ giúp bạn hấp thụ tinh bột mà còn có tác động tích cực lên mức insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 nếu được bổ sung một các phù hợp.

Chính vì vậy, đừng quên thêm một lượng mỡ nhỏ trong mỗi bữa ăn, nhâm nhi các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương để bổ sung các axit béo không bão hòa, như thế Tết vừa được ăn uống thoải mái mà cân nặng thì vẫn được giữ nguyên.

Tác giả: Kiều Dụ (theo SH)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn