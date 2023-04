Những sai lầm khi dùng kem dưỡng da vùng mắt gây kích ứng và lão hóa nhanh

Vùng da quanh mắt rất mỏng và nhạy cảm, do vậy da vùng này cũng thường biểu hiện sớm nhất của quá trình lão hóa. Để giảm thiểu tình trạng này nhiều chị em đã lựa chọn các sản phẩm kem dưỡng mắt. Tuy nhiên không phải ai cũng biết dùng đúng thậm chí còn mắc không ít sai lầm khiến cho da quanh vùng mắt ngày càng nhăn nheo, lão hóa. Nguy hiểm hơn còn gây kích ứng dị ứng nghiêm trọng.

Dùng quá nhiều kem dưỡng da vùng mắt

Do nhiều người hay lầm tưởng bôi kem dưỡng da vùng mắt với lượng nhiều, sẽ giúp giảm nhanh tình trạng thâm quầng, nên đã sử dụng quá nhiều kem dưỡng. Tuy nhiên, do vùng da xung quanh mắt mỏng và rất nhạy cảm, do đó lượng kem cần thiết cho vùng bầu mắt cả hai bên chỉ khoảng một hạt đậu nhỏ, thoa massage đều là đủ. Nếu sử dụng quá lượng này có thể khiến lượng kem dễ bị trôi vào mắt, gây kích ứng. Hơn nữa lượng kem thừa cũng khiến vùng da quầng mắt có thể bị bít tắc.

Cần tránh những sai lầm khi dùng kem dưỡng mắt. Ảnh minh họa

Không dùng đúng thứ tự các loại kem

Thứ tự sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da nói chung đúng cách là từ lỏng trước đặc sau. Đối với kem dưỡng da vùng mắt các bước cũng như vậy. Trường hợp sử dụng kem dạng serum thì hãy thoa kem sau toner, sau đó là kem dưỡng. Trường hợp bước dưỡng ẩm có sử dụng cả serum cấp nước (HA), thì cần dùng HA trước, rồi kem mắt và cuối mới đến bước dưỡng ẩm.

Bôi kem quá sát vào phần mí mắt

Khi bôi kem dưỡng da vùng mắt hoặc bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào quá sát phần mí mắt đều có nguy cơ làm cay mắt, xót, khó chịu. Chính vì thế, tất cả các loại mỹ phẩm đều có khuyến cáo không nên thoa quá gần mí mắt. Ngoài ra, loại kem dưỡng cho vùng xung quanh mắt khác với các loại kem dưỡng cho vùng da mặt nói chung, do đó chỉ dùng kem mắt lên vùng da quanh mắt mà không nên dùng các sản phẩm khác.

Dùng lực bôi quá mạnh

Như trên đã nêu, vùng da xung quanh mắt có đặc điểm mỏng và rất nhạy cảm. Do đó khi thoa kem với động tác dù là mục đích massage nhưng nếu thực hiện quá mạnh khiến da có nguy cơ gặp tổn thương. Tác động mạnh lâu ngày khiến vùng da nhanh trùng, nhão... ngược lại với mục đích ngăn ngừa lão hóa, chống thâm quầng, nhăn quanh mắt của kem dưỡng.

Chỉ cần sử dụng kem dưỡng da vùng mắt là đủ

Thâm quầng mắt, bọng mắt hay nếp nhăn vùng da xung quanh mắt do nhiều nguyên nhân gây ra (di truyền, mất ngủ, nội tiết, tác động của ánh nắng…). Do đó các loại kem dưỡng da vùng mắt lại phải lựa chọn khác nhau, phụ thuộc vào nguyên nhân. Nếu chỉ dùng kem mắt, nhất là cùng một loại kem và không điều chỉnh được các nguyên nhân khác thì kết quả chưa chắc được như mong đợi.

Phối hợp nhiều loại kem dưỡng cùng lúc tại vùng da quanh mắt

Khi chăm sóc da, nhất là vùng da quanh mắt không nên cho rằng kết hợp càng nhiều sản phẩm càng tốt. Vùng da quanh mắt hãy chỉ dùng kem mắt và dưỡng ẩm là đủ.

Không dùng kem chống nắng vùng da xung quanh mắt

Đa số chúng ta mới chỉ quan tâm đến chống nắng cho vùng da mặt mà không chú ý chống nắng vùng cho da quanh mắt. Kể cả khi trời râm mát hoặc khi đã đeo kính râm đi ra ngoài trời, thì vẫn cần thoa kem chống nắng lên vùng da mắt để ngăn ngừa tác hại của tia UV.

Chỉ dùng kem dưỡng da vùng mắt có vitamin C là đủ

Mặc dù các loại mỹ phẩm thường có chứa vitamin C với mục đích làm sáng da, nhưng nếu nghĩ cứ thâm mắt là sử dụng loại kem có thành phần này sẽ hết là một sai lầm. Thâm mắt cũng có nhiều nguyên nhân và không phải trường hợp nào kem mắt cũng có thể xử lý. Ví dụ như tình trạng thâm mắt do di truyền thì việc bôi kem cũng không có hiệu quả cao, kem mắt có vitamin C chỉ là một phần hỗ trợ.

Cách dùng kem dưỡng mắt hiệu quả

Vỗ nhẹ hoặc massage cả hai mí mắt: Sau khi thoa kem dưỡng mắt lên phần da thuộc khu vực nhãn cầu, bạn hãy nhẹ nhàng vỗ và massage để giúp lớp kem mau thấm vào da. Mẹo nhỏ là nên massage theo chiều từ khóe mắt đến đuôi mắt.

Dành thời gian để da hấp thụ kem dưỡng: Hãy dành ra một phút (hoặc lâu hơn, tùy vào cơ địa mỗi người) để da có thể hấp thụ toàn bộ dưỡng chất từ kem dưỡng mắt trước khi trang điểm. Bằng cách này, các mỹ phẩm trang điểm như phấn phủ, kem nền… sẽ hạn chế tiếp xúc với da, giảm thiểu nguy cơ dị ứng.

Những thành phần tốt có trong kem dưỡng mắt

Mặc dù không có bất kỳ chiết xuất từ các loại thực vật nào có khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa hoàn toàn, tuy nhiên, một loại kem dưỡng mắt tốt, chứa thành phần phù hợp vẫn có thể giúp giảm thiểu sự hình này của các nếp nhăn, ngăn ngừa bọng mắt một cách hiệu quả. Vậy, kem dưỡng mắt nên có những thành phần gì?

Retinol: Càng lớn tuổi, khả năng tái tạo tế bào ở da càng suy giảm. Vì vậy, một lọ kem dưỡng mắt nên có retinol (dẫn xuất của vitamin A) trong bảng thành phần. Retinol có khả năng gia tăng tốc độ quá trình tái tạo tế bào. Thực tế, công dụng của hoạt chất này đối với việc chống lão hóa đã được chứng minh từ lâu. Ngoài ra, kem dưỡng mắt ở dạng gel sẽ giúp da hấp thụ retinol tốt hơn.

Vitamin C: Nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu khuyến nghị nên “kết bạn” với vitamin C cùng một số peptides trong hành trình đẩy lùi lão hóa. Họ cho rằng đặc tính chống oxy hóa của những hoạt chất này có thể bảo vệ làn da khỏi sự thương tổn từ các gốc tự do. Vì vậy, kem dưỡng mắt chất lượng không thể thiếu thành phần vitamin C. Ngoài ra, bảng thành phần của kem dưỡng mắt cũng nên có thêm axit natri pyroglutamic (NaPCA) nhằm tăng cường độ ẩm cho phần da khu vực mắt.

Ceramides và axit hyaluronic: Ceramides có công dụng cấp ẩm cho da, nhưng kết quả này chỉ mang tính chất tạm thời. Những cô gái ưa chuộng hoạt chất tương tự là axit hyaluronic hơn.

Cần lưu ý rằng, dù lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào cũng nên thận trọng khi sử dụng. Nếu cơ thể phản ứng dị ứng như nổi mẩn đỏ, sưng tấy phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Tác giả: Ngọc Nga (th)

Nguồn tin: vietq.vn