Những người làm báo Nghệ An mang "vầng trăng yêu thương" đến với trẻ em miền núi

Tối 26/9, tại xã Mỹ Lỹ, tỉnh Nghệ An, CLB Báo chí Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 12 năm 2025.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Thượng tá Trần Nam Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lý cùng đông đảo bà con nhân dân, các em học sinh.

CLB Báo chí Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” ở xã Mỹ Lý.

Đến hẹn lại lên, chia sẻ với trẻ em nghèo tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, CLB báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" hàng năm như là món quà động viên các em dịp Trung Thu đến.

Trải qua 11 mùa trăng nghĩa tình, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, CLB Nghệ An đã mang đến hàng vạn món quà giá trị cho trẻ em nghèo các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.

Năm nay, chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 12 đến với xã Mỹ Lý. Được biết, Mỹ Lý là một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ từ những ngày cuối tháng 7 vừa qua. Hơn hai tháng trôi qua, cuộc sống người dân Mỹ Lý dần ổn định trở lại khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng các đoàn thiện nguyện.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An thay mặt các nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh ở xã Mỹ Lý.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND Mỹ Lý chia sẻ, Mỹ Lý là xã biên giới khó khăn của huyện Kỳ Sơn cũ, phần đa hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cách trở về địa lý, trẻ em nơi đây cũng gặp muôn vàn khó khăn trong việc tiếp cận vui chơi, giải trí.

"Nhiều thôn bản nơi đây còn chưa có điện, sinh hoạt chịu rất nhiều thiệt thòi. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử vừa rồi, nhiều gia đình gần như mất trắng. Chương trình đêm hội trăng rằm sớm cho các em sau mưa lũ rất ý nghĩa, ấm áp", ông Bảy cho biết.

Tập đoàn TH tặng 100 suất quà 4.800 ly sữa, tổng trị giá 93 triệu đồng cho trẻ em xã Mỹ Lý.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An cho biết, sau một thời gian ngắn phát động, CLB Báo chí Nghệ An đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ của hơn 100 cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài nước với tổng số tiền và hiện vật khoảng gần 1 tỷ đồng. Số quà tặng cho các cháu ngoài học bổng rất đa dạng như xe đạp, nhà tình nghĩa, áo đồng phục...

Màn phá cỗ linh đình trong tiếng cười rộn rã của các em thiếu nhi.

"Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chúng tôi mong muốn mang đến cho các em học sinh một đêm hội trăng rằm ý nghĩa, giúp các em có thêm động lực học hành, mai sau phát triển quê hương, đất nước", ông Giáp bày tỏ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 250 suất học bổng (500.000 đồng/suất); 15 chiếc xe đạp, một ngôi nhà tình nghĩa, bộ điện pin mặt trời và hơn 1.000 suất quà sữa, bánh kẹo, quần áo đồng phục…cho các em học sinh xã Mỹ Lý.

Đêm hội vầng trăng yêu thương kết thúc với màn phá cỗ linh đình trong tiếng cười vui rộn rã của những trẻ em vùng biên viễn xứ Nghệ…

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn