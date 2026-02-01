‘Độc lạ’ thị trường ô tô Việt đầu năm: Bán vỏn vẹn 16 chiếc/tháng, mẫu xe này vẫn ‘thâu tóm’ gần hết doanh số phân khúc

Thị trường ô tô Việt Nam đầu năm 2026 ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý ở nhóm sedan hạng D: một mẫu xe chỉ bán 16 chiếc trong tháng nhưng vẫn được xem là “độc chiếm” phân khúc. Câu chuyện không nằm ở sức mua tăng trưởng, mà đến từ sự thay đổi cấu trúc thị trường và cách các hãng công bố doanh số.

Toyota Camry chỉ đạt 16 xe trong tháng 1/2026. Ảnh: Đại lý

Theo số liệu bán hàng tháng 1/2026, Toyota Camry chỉ đạt 16 xe, giảm rất sâu so với mức 399 xe của tháng 12/2025. Đây là mức sụt giảm đáng kể nếu đặt trong tương quan tháng liền kề, đồng thời phản ánh bối cảnh chung của thị trường sau giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Doanh số Camry giảm mạnh so với giai đoạn cuối năm 2025. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù doanh số giảm mạnh, Toyota Camry vẫn là mẫu xe duy nhất có doanh số công bố riêng trong phân khúc sedan hạng D. Từ tháng 1/2026, Kia không còn tách riêng doanh số của mẫu K5 mà gộp chung với các dòng xe gầm thấp khác như Morning, Soluto và K3. Điều này khiến thị trường không còn dữ liệu cụ thể để so sánh trực tiếp trong cùng phân khúc.

Đối thủ duy nhất của Camry bất ngờ không công bố doanh số tháng 1/2026 nhưng lượng bán cũng không nhiều. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, hai đối thủ quen thuộc của Camry là Mazda6 và Honda Accord đều đã rút khỏi thị trường Việt Nam hồi đầu năm 2026. Các đại lý đều thông báo đã bán hết 2 mẫu xe này từ giữa năm 2025. Một mẫu xe khác thuộc cùng phân khúc là MG7 cũng không công bố doanh số bán hàng theo tháng, khiến bức tranh cạnh tranh càng thêm thiếu dữ liệu đối chiếu.

Honda Accord và Mazda6 đã không còn trên website của hãng. Ảnh chụp màn hình

Thực tế, đây không phải là câu chuyện mới của sedan hạng D. Trong chưa đầy một thập kỷ, phân khúc này đã chứng kiến hàng loạt mẫu xe bị khai tử vì doanh số thấp và sức ép từ xu hướng chuyển dịch sang SUV/crossover. Những cái tên từng góp mặt rồi lặng lẽ rời đi gồm Renault Talisman, Hyundai Sonata, Nissan Teana, Peugeot 508 và Volkswagen Passat. Việc liên tiếp mất đi các lựa chọn khiến quy mô phân khúc ngày càng thu hẹp.

Tổng hòa các yếu tố trên khiến Toyota Camry gần như là mẫu xe duy nhất còn hiện diện rõ ràng về mặt số liệu trong phân khúc sedan hạng D ở thời điểm hiện tại. Do đó, dù chỉ bán 16 xe trong tháng 1/2026, Camry vẫn được xem là đang “thâu tóm” toàn bộ phân khúc - một vị thế đến từ sự rút lui hoặc im lặng của đối thủ, thay vì sự bùng nổ về sức mua.

Nghịch lý này phần nào phản ánh quá trình tái cấu trúc của thị trường ô tô Việt Nam, nơi sedan cỡ D dần trở thành lựa chọn kén khách trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên các dòng xe gầm cao.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn