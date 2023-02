Những mẫu ô tô sedan hạng C 'cận cao cấp' giá chỉ từ 500 triệu hút khách Việt

Xe cỡ vừa hạng C là phân khúc có kích cỡ vừa phải với khách hàng Việt, chiều dài cơ sở khoảng 2.700 mm, động cơ trải dài từ 1.5 tới 2.5, có nhiều biến thể cả sedan, hatchback, crossover/SUV. Mức giá tuỳ từng phom dáng mà trải dài từ khoảng 500 triệu tới hơn 1 tỷ. Trước đây cỡ C chủ yếu là 5 chỗ, nhưng hiện tại có nhiều cấu hình 5+2.

Có thể nói, sedan hạng C là phân khúc có dấu ấn lâu đời tại Việt Nam. Đây là phân khúc được nhiều khách hàng đánh giá là “cận cao cấp” khi vừa sở hữu kích thước rộng rãi, trang bị hiện đại và phong phú nhưng vẫn duy trì được một mức giá vừa phải và hợp lý.

Nếu như trước đây, từ trước năm 2015 Toyota Corolla Altis đã thống trị trong phân khúc sedan hạng C, thì kể từ sau năm 2015, hàng loạt các hãng xe dần chiếm được tình cảm của khách hàng trong phân khúc này, hàng loạt cái tên ưu việt chiếm được cảm tình của đông đảo khách hàng xuất hiện. Vậy đâu là những gương mặt sáng giá nhất trong phân khúc xe sedan hạng C này?

Kia Cerato (544 – 685 triệu đồng)

Được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của Kia, Cerato hội tụ đầy đủ những yếu tố hấp dẫn và phù hợp với khách hàng Việt. Thiết kế ngoại thất đẹp mắt, hiện đại và bền dáng là điểm cộng trực quan của xe. Cụm đèn chiếu sáng LED trước sau với đồ họa độc đáo cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu sedan Hàn Quốc.

Bước vào bên trong, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc chính là điểm “ăn tiền” trên Kia Cerato. Về thiết kế, khoang lái của xe cũng được đánh giá cao với ngôn ngữ trung tính, tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại và không lỗi thời sau thời gian dài sử dụng.

Ở thời điểm xe ra mắt năm 2018, màn hình đa thông tin sau vô lăng và cụm màn hình cảm ứng đặt nổi là những chi tiết được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao, mang đến hơi hướng sang trọng và cao cấp cho xe.

Về vận hành, Kia Cerato 2021 có động cơ xăng Gamma 1.6L 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm. Trong khi đó, bản cao cấp sử dụng động cơ Nu 2.0L 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC cho công suất 159 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Cerato cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn phổ biến như hệ thống 6 túi, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, ổn định thân xe và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp.

Kia Cerato thuộc mẫu ô tô hạng C được nhiều người Việt lựa chọn. Ảnh minh họa

Hyundai Elantra (580 – 769 triệu đồng)

Ứng dụng ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness” mới, Hyundai Elantra 2021 sở hữu phong cách thể thao và cá tính hơn. Cụm đèn dạng tam giác lạ mắt vát sâu vào lưới tản nhiệt dạng thác nước “Cascading grill” tạo ấn tượng độc đáo và hiện đại cho xe. Cụm đèn hậu dạng tam giác cách điệu và kéo dài sâu vào phân nắp cốp, kết hợp với bộ la-zăng hợp kim đa chấu góp phần định hình phong cách góc cạnh và phá cách trong ngoại thất của Elantra mới.

Khoang nội thất ứng dụng triết lý HMI (Human Machine Interface) mang đến một không gian được bố trí gọn gàng, khoa học và dễ sử dụng. Trong đó, thiết kế vô lăng ba chấu được làm mới với phần chấu dưới được vát góc và tách đôi, tạo cảm quan hiện đại và cao cấp cho xe.

Màn hình trung tâm của xe là dạng 7” đặt tích hợp vào mặt taplo, chưa phải dạng đặt cao như nhiều mẫu xe khác trong năm 2021.

Về vận hành, Hyundai Elantra 2021 tiếp tục duy trì 03 lựa chọn động cơ cho khách Việt gồm loại 1.6L thường (6MT/6AT), 2.0L (6AT) và 1.6L Turbo (7DCT) với mức công suất cực đại lần lượt là 128, 156 và 204 mã lực. Về trang bị an toàn, Elantra gần như tương tự đối thủ đồng hương Cerato, nhỉnh hơn ở một số hạng mục như 7 túi khí (thêm túi khí đầu gối cho người lái) và hệ thống cảm biến áp suất lốp.

Mazda 3 (669 – 849 triệu đồng)

Mazda 3 được đánh giá là mẫu xe đẹp mắt và là đại diện tiêu biểu nhẩt cho ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda. Thế hệ mới với cụm lưới tản nhiệt mở rộng, kết hợp với bộ đèn chiếu sáng chính full LED vuốt dài tạo ấn tượng sắc sảo, thể thao và hiện đại cho xe. La-zăng đa chấu 19 inch cùng cụm đèn hậu LED biên dạng mỏng thể thao góp phần tạo điểm nhấn cho mặt sau của xe, qua đó làm nổi bật phong cách trẻ trung của ngôn ngữ Kodo.

Khoang cabin trên Mazda 3 mới cũng được tái thiết kế với vô lăng 3 chấu mới kết hợp cùng cụm màn hình cảm ứng 7” đặt cao và hệ thống cửa gió điều hòa ẩn.

Tuy nhiên, những hạn chế về mặt không gian so với các đối thủ cùng phân khúc là nhược điểm cố hữu mà Mazda 3 mới vẫn chưa thể khắc phục, ít nhiều tạo trở ngại trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng gia đình.

Về vận hành, Mazda 3 cung cấp 2 biến thể động cơ là 1.5L công suất 110 mã lực và 2.0L công suất 153 mã lực. Cả hai biến thể đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao Sport và dẫn động cầu trước.

Về an toàn, Mazda 3 là dòng xe được đánh giá cao nhất phân khúc với loạt trang bị an toàn chủ động cao cấp thuộc gói i-ActivSense của Mazda. Như vậy, bên cạnh các trang bị phổ biến như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc,… Mazda 3 còn có thêm tính năng Phanh tự động hạn chế va chạm trước, Ga tự động thích ứng thông minh, Cảnh báo chệch làn và Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo điểm mù,…

Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis từng một mình chiếm lĩnh thị trường bởi không có đối thủ trong phân khúc xe Sedan hạng C này. Tuy nhiên, giờ đây doanh số xe đã bị giảm đi đáng kể do sức ép lớn từ nhiều đối khác nhau. Xe cũng được thừa hưởng các nét ưu điểm mang thương hiệu Toyota như sự bền bỉ đáng trầm trồ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị bán lại cao.

Giá xe Toyota Corolla Altis: Toyota Corolla Altis 1.8E MT: 697,000,000 VNĐ; Toyota Corolla Altis 1.8E CVT: 733,000,000 VNĐ; Toyota Corolla Altis 1.8G CVT: 791,000,000 VNĐ; Toyota Corolla Altis 2.0V Luxury: 889,000,000 VNĐ; Toyota Corolla Altis 2.0V Sport: 932,000,000 VNĐ.

Toyota Corolla Altis tại thị trường Việt Nam với các màu Đen, Đỏ, Trắng Sứ, Nâu và Trắng Ngọc Trai. Đầu xe nổi bật ở tấm lưới tản nhiệt mạ crom, cản trước có những đường gân tối màu nối liền 2 hốc đèn sương mù cho dáng vẻ trẻ trung và phong thái mạnh mẽ. Cụm đèn trước ở phiên bản 1.8L trông hiện đại, thay đổi thiết kế dải đèn định vị cùng 4 bóng đèn LED, tạo vẻ sang trọng khó cưỡng. Hông xe có gắn cặp gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Còn đuôi xe Corolla Altis trang bị cụm đèn hậu với thiết kế sắc nét, đặc biệt đèn hậu dùng LED dải, cho xe vẻ ấn tượng vào ban đêm.

Trong phân khúc sedan hạng C, Corolla Altis là mẫu xe có hàng ghế sau rộng rãi nhất. Buồng lái và các hàng ghế đều rất thoải mái. Bên cạnh sự sang trọng, nội thất của Corolla Altis trung tính và an toàn nhưng hơi thiếu hiện đại và tươi trẻ. Đặc biệt nếu so sánh với đối thủ Mazda 3, tính hiện đại, trẻ trung là điều mà Altis chưa khiến khách hàng cảm nhận được.

Mỗi phiên bản Corolla Altis có trang bị nội thất khác nhau. Ở 3 phiên bản cao cấp, Altis được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Trong khi đó 2 bản còn lại dùng ghế nỉ, ghế lái chỉnh tay 4 hướng. Các phiên bản trừ bản MT đều bổ sung chế độ ga tự động Cruise Control. Lẫy chuyển số phía sau được trang bị trên phiên bản cao nhất Vsport 2.0

Mang đầy đủ trong mình những tính chất của hãng xe Nhật Bản Toyota. Toyota Corolla Altis 2020 rất bền bỉ, ít tiêu hao nhiên liệu. Với hai tùy chọn của động cơ là: bản 3ZR-FE dung tích 2.0L, kết hợp với hệ thống điều phối van biến thiên hiện đại kép Dual VVT-i, công suất tối đa 143 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở 187Nm. Đối với động cơ 2ZR-FE 1.8L, tạo ra 138 mã lực và mô men xoắn cực đại là 173Nm, kết hợp số tự động vô cấp CVT, giúp xe vận hành êm ái và khả năng đánh lái tối ưu, hoặc số sàn 6 cấp.

Một trong những lý do chính khiến thứ hạng của xe được nâng lên vượt bậc chính là nhờ những tiện nghi hiện đại được trang bị trên nội thất. Cụ thể như: Hệ thống gạt mưa tự động; Đèn tự động bật tắt; Gương chống chói tự động; Màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 8 inch tích hợp khả năng kết nối Apple Carplay, Android Auto; Hệ thống kết nối T-connect=; Dàn âm thanh 6 loa; Tính năng kết nối Bluetooth, USB; Hệ thống dẫn đường; Chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm…

Hyundai Elantra

Mặc dù những chiếc xe thế hệ mới của Hyundai Elantra mới ra mắt nhưng đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của khách hàng Việt Nam. Với khả năng vận hành êm ái, và tiết kiệm nhiên liệu thì Huyndai Elantra là dòng xe mà bạn nên cân nhắc trong phân khúc xe Sedan hạng C.

Giá xe Hyundai Elantra: Hyundai Elantra 1.6MT: 580,000,000 VNĐ; Hyundai Elantra 1.6AT: 655,000,000 VNĐ; Hyundai Elantra 2.0AT: 699,000,000 VNĐ; Hyundai Elantra Sport: 769,000,000 VNĐ

Với 4 phiên bản cải tiến mới nhất, Elantra có tổng cộng 5 màu gồm màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu bạc và màu xanh dương.

Tác giả: An Dương (th)

Nguồn tin: vietq.vn