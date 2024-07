Những khách sạn đẹp ở Bangkok

BangKok được biết đến là một trong những thành phố sầm uất nhất Đông Nam Á. Điểm đến này thu hút hơn 20 triệu lượt khách mỗi năm giai đoạn trước dịch COVID-19. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp mà còn là một điểm đến văn hóa, tâm linh vô cùng hấp dẫn.

Nếu du khách có ý định tìm kiếm khách sạn cung cấp tiện nghi sang trọng theo phong cách resort ngay tại trung tâm của Bangkok, hãy cân nhắc đến việc ghé qua Grand Hyatt Erawan Hotel.

Khi đặt chân vào sảnh, có lẽ du kháchn sẽ cảm giác bị “ngợp” bởi sự lộng lẫy của dãy cột đá granite trắng ngay tại lối vào. Với đặc điểm bar và nhà hàng riêng biệt, spa hàng đầu và bể bơi cùng trung tâm thể thao như tennis và squash, boong tắm nắng... du khách sẽ được trải nghiệm khách sạn resort giữa lòng thủ đô của Thái Lan.

Du khách có thể tham khảo một số gợi ý khi thưởng thức món ăn ở đây như: nhà hàng Tables theo phong cách châu Âu, You & Mee và Spasso - một nhà hàng đặc biệt của Ý phục vụ bữa sáng và bữa trưa tự chọn.

Du khách đã từng lưu trú ở đây dành lời khen cho dịch vụ của khách sạn tại Bangkok này, nhân viên vui vẻ phục vụ chuyên nghiệp, buffet sáng đa dạng và hợp khẩu vị với người Việt. Novotel Platinum Hotel chuẩn 4 sao có giá phòng tương ứng với dịch vụ. Nếu đang tìm chỗ nghỉ sang trọng lại gần tổ hợp mua sắm Siam và Platinum thì đây là lựa chọn phù hợp với bạn.

Chính vì lẽ đó mà số khách sạn mọc lên ở BangKok mỗi năm đều rất nhiều. Điều đó giúp cho du khách có nhiều lựa chọn về phòng ở hơn khi đến đây. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn cần nhiều thời gian hơn trong việc chọn lọc khách sạn. Trang Đời sống & Pháp luật gợi ý bạn những khách sạn đẹp nhất Bangkok.

Nên ở khách sạn Bangkok nào được nhiều người đồng thuận nhất có lẽ là The Quarter Bangkok. Tọa lạc ngay ngã tư Ratchathewi của khu Pratunam, cách Big C, Central World, dãy TTMT Siam tầm 1.2 km và MBK khoảng 800m, The Quarter Bangkok có quán cà phê xinh xinh ngay bên dưới, nổi bật với kiểu kiến trúc cổ xưa của Thái Lan.

Điểm mạnh của chỗ nghỉ này chính là phòng ốc sạch sẽ, bữa sáng ngon miệng, có ổ cắm điện USB và tủ giữ đồ âm tường an toàn.

Một lựa chọn khách sạn nên ở tại Bangkok khác cho du khách yêu thích mua sắm hay chuyên đi “đánh” hàng Thái chính là khách sạn Cubic. Mỗi phòng nghỉ ở đây được đánh giá là sạch đẹp và thoáng, có đầy đủ tiện nghi minibar, TV, két sắt, ấm đun nước, máy sấy tóc, có đồ vệ sinh miễn phí nữa.

Điểm nhấn nổi bật của chỗ nghỉ này chính là phòng gym miễn phí và xe tuktuk đựa khách ra chợ sỉ free nữa.

