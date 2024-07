Danh tính nạn nhân vụ người Việt bị sát hại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Điều tra sơ bộ cho thấy 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Saengsawang cho biết có 7 người đã đặt 5 phòng của khách sạn, 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5, nơi cả 6 thi thể được tìm thấy. Do không có dấu hiệu xô xát hay vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân trong khi đồ ăn của họ vẫn còn nguyên, cảnh sát Thái Lan bước đầu nhận định 6 người thiệt mạng nhiều khả năng do bị ngộ độc từ việc uống cà phê hoặc trà trong phòng.

Trung tướng Thiti Saengsawang cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Hiện tại, thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về bệnh viện để tiếp tục quá trình khám nghiệm. Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm manh mối về người mất tích còn lại; đồng thời khẩn trương xác định 6 người đã tự tử hay bị người khác đầu độc.

Thủ tướng Srettha Thavisin và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo tiến trình điều tra vụ việc. Ông Srettha cho biết 6 người này nhiều khả năng đã thiệt mạng khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Vụ việc xảy ra ngoài mong đợi, song sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực du lịch. Chia sẻ với phóng viên tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Anutin nhận định:

“Đây có thể là một hình thức tội phạm có tổ chức. Vụ việc này rất hiếm gặp, không liên quan đến người dân Thái Lan và cũng không liên quan đến các hành vi bạo lực. Tôi có thể đảm bảo Thái Lan vẫn là điểm đến an toàn. Chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón bạn bè, du khách quốc tế có những kỳ nghỉ vui vẻ ở Thái Lan”.

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Dự kiến, Cảnh sát Bangkok sẽ tổ chức buổi họp báo trong ngày 17/7 để tiếp tục thông tin cập nhật về vụ việc.

Hình ảnh từ phòng của các nạn nhân. Nguồn: Cảnh sát Thái Lan

Về phía Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

