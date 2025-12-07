Những doanh nhân Việt làm Tổng giám đốc ngân hàng toàn cầu tại Việt Nam

Bà Ngô Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Citi Việt Nam

Ngày 5/12/2025, Citibank N.A. chi nhánh TP.HCM công bố bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh làm Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện cao nhất của Citi tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Citibank hiện diện tại Việt Nam (từ năm 1993), một người Việt được giao vị trí đứng đầu ngân hàng.

Trong vai trò mới, bà Minh chịu trách nhiệm toàn bộ chiến lược, hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hồng Minh sở hữu gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà gia nhập Citi từ đầu năm 2024, chuyên phụ trách mảng vốn và thị trường. Trước đó, bà từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn: 6 năm làm Trưởng bộ phận Kinh doanh Thị trường nội địa tại JP Morgan Việt Nam, và từng là Giám đốc khối Tài chính doanh nghiệp & Bảo lãnh phát hành tại VIB giai đoạn 2016–2017.

Việc bà Minh Ngô Thị Hồng Minh được bổ nhiệm CEO đánh dấu một mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của ngân hàng quốc tế vào năng lực lãnh đạo bản địa, đồng thời phản ánh xu hướng hội nhập sâu hơn với thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam

Ngày 6/9/2024, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hạnh vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, với hiệu lực từ 1/10/2024. Bà Hạnh sinh năm 1974, là người Việt đầu tiên giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại ngân hàng này.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thúy Hạnh giữ chức Phó tổng giám đốc điều hành khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư của Standard Chartered tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Bà gia nhập Standard Chartered từ năm 1997 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Phụ trách thị trường Việt Nam – Lào – Campuchia, Giám đốc Khối Doanh nghiệp & Định chế tài chính, Giám đốc Khối Doanh nghiệp Thương mại, trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Đầu tư.

Sự kiện bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hạnh được Standard Chartered đánh giá là bước khẳng định chiến lược phát triển nhân tài quốc gia và thúc đẩy sự đa dạng trong đội ngũ lãnh đạo.

Ông Phạm Hồng Hải - Cựu Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam

Ông Phạm Hồng Hải sinh năm 1974, quê Hải Phòng là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, kể từ tháng 12/2014. Ông gia nhập HSBC từ năm 1995 và từng đảm trách nhiều vị trí cấp cao như Giám đốc Phòng Kinh doanh Vốn & Ngoại hối, Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính toàn cầu – Thị trường vốn & Ngoại hối.

Trong nhiệm kỳ lãnh đạo (2014–2019), ông Hải dẫn dắt HSBC Việt Nam qua nhiều giai đoạn quan trọng của thị trường tài chính — thời kỳ có cả biến động toàn cầu và cơ hội mở rộng trong nước. Sau khi rời chức CEO, ông nhận nhiệm vụ Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế của HSBC tại Canada từ tháng 9/2019.

Năm 2024, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc OCB — một ngân hàng nội địa Việt Nam, đánh dấu sự tiếp nối vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB bày tỏ sự tin tưởng với tân tổng giám đốc mới của ngân hang: “Với năng lực cùng bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải sẽ tiếp tục phát huy khả năng lãnh đạo, tạo động lực mới, cùng với các thành viên trong Ban Điều hành có đóng góp to lớn vào hành trình phát triển sắp tới của ngân hàng”.

Hành trình sự nghiệp của ông Phạm Hồng Hải được xem là một trong những ví dụ điển hình về khả năng thăng tiến của nhân sự Việt trong hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Bà Đàm Bích Thủy - Cựu Tổng Giám đốc ANZ Việt Nam

Một trong những “bóng hồng” tiêu biểu trong ngành ngân hàng, bà Đàm Bích Thủy từng nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc ANZ Việt Nam — là nữ lãnh đạo người Việt đầu tiên tại một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2005.

Bà Đàm Bích Thủy sinh năm 1961, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị tại Đại học Harvard và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Wharton School, University of Pennsylvania (Mỹ).

Trước khi đảm nhận vị trí CEO tại Việt Nam, bà Đàm Bích Thủy từng làm việc tại ANZ Singapore, phụ trách các dự án đầu tư khu vực châu Á và quản lý tài chính dự án dầu khí, phát triển khu vực Đông Nam Á.

Sau thời gian dẫn dắt ANZ Việt Nam, bà rời ngân hàng để chuyển sang lĩnh vực giáo dục, sáng lập Fulbright University Vietnam năm 2016 và gắn bó với hoạt động giáo dục – đào tạo.

Sau khi chia tay Trường ĐH Fulbright Việt Nam, tháng 6/2023, bà Đàm Bích Thủy chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison (Hà Nội).

Dù không còn làm việc trong ngành ngân hàng, sự nghiệp của bà Đàm Bích Thủy vẫn được nhắc tới như một biểu tượng cho khả năng điều hành cũng như chuyển đổi nghề nghiệp của những nữ lãnh đạo Việt trong môi trường quốc tế.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: vietnamfinance.vn