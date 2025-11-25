Một cựu phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng bị bắt

Ngày 24-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên phó giám đốc, trưởng phòng giao dịch HDBank Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh

Trước đó, tháng 4-2025, anh T.T.N. liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do đang nợ tiền của nhiều người nên Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N. Sau đó, Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N. ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động