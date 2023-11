Dưới đây là top những điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh Nghệ An:

Biển Cửa Lò

Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Nghệ An với lượng khách du lịch đổ về đông vô cùng vào mùa hè. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng khi bạn sẽ được thoải mái tạo dáng bên bãi biển, cồn cát hay có thể bắt ngay những khoảnh khắc đẹp nhất khi đạp xe đạp đôi.

Cửa Lò là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Nghệ An với lượng khách du lịch đổ về đông vô cùng vào mùa hè.

Đồi chè Thanh Chương

Nằm ở miền Tây xứ Nghệ, nơi nổi tiếng với khí hậu khô nóng, khắc nghiệt vô cùng nhưng bạn sẽ cảm giác hạ nhiệt hẳn khi bước vào “ốc đảo” chè ở huyện Thanh Chương. Những quả đồi được phủ bởi màu xanh ngắt ngút ngàn của những cây chè, đan xen giữa những khu đồi là các hồ nước được phản chiếu màu chè. Khi những tia nắng bắt đầu ngày mới tỏa sáng, cả đồi chè trở nên đẹp rực rỡ cùng không khí trong lành khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

Đồi chè Thanh Chương

Đến đây, ngoài việc đứng trên các đồi chè ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn thì bạn cũng có thể mua vé đi thuyền hoặc xuồng máy dạo quanh đồi chè. Giờ đây, không chỉ Mộc Châu mới sở hữu những đồi chè xanh tươi mà ngay Nghệ An cũng đã có một ốc đảo chè xinh đẹp để bạn tha hồ chụp hình sống ảo.

Đảo Lan Châu

Đây đích thị là đảo đẹp nhất Cửa Lò với khung cảnh có chút gì đó rất cổ kính, rất tĩnh lặng và nên thơ. Đảo Lan Châu với con đường đá cùng hải đăng Lan Châu tuy không quá lộng lẫy nhưng vẫn sở hữu nét đẹp bình yên mê đắm lòng người.

Đảo Lan Châu.

Thời gian gần đây, Lan Châu nổi lên như một điểm đến hấp dẫn mới nên các dịch vụ du lịch ở đây cũng đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu tham quan và du lịch của du khách mọi miền. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon.

Cánh đồng nuôi cừu

Không cần vi vu đâu xa, ngay Nghệ An nay cũng đã có một cánh đồng nuôi cừu siêu đáng yêu. Đàn cừu được nuôi trên một cánh đồng ở xóm 11, xã Bảo Thành, Yên Thành. Năm 2015, sau khi đầu tư, xây dựng mô hình trang trại, anh Nguyễn Văn Tứ đã vào Ninh Thuận để mua cừu giống về nuôi. Hiện nay, đàn cừu ngày càng phát triển, có đến cả trăm con.

Không cần vi vu đâu xa, ngay Nghệ An nay cũng đã có một cánh đồng nuôi cừu siêu đáng yêu.

Bãi Lữ

Bãi Lữ là địa điểm du lịch Nghệ An hội tụ cả núi, biển và rừng nên đây dĩ nhiên là một điểm đến thu hút với phong cảnh thoáng đãng, thiên nhiên hòa hợp giữa màu xanh ngắt, trong vắt của nước cùng màu xanh bạt ngàn của rừng núi. Ngoài Cửa Lò đã quen thuộc thì Bãi Lữ cũng hứa hẹn là điểm du lịch và chụp hình lý tưởng cho du khách.

Vẻ đẹp giao hòa núi rừng và biển cả.

Biển Cửa Hội

Nằm giữa bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), bãi biển Cửa Hội cũng là một điểm đến lý tưởng khi mà bạn du lịch Nghệ An. Người Nghệ An vẫn có câu “ăn Cửa Hội – lội Cửa Lò” với đại ý là ăn đặc sản biển thì không đâu ở Nghệ An ngon bằng ăn ở Cửa Hội.

Tuy không phải là một bãi biển lý tưởng để tắm như Cửa Lò nhưng Cửa Hội là cửa biển lớn, có tầm quan trọng về vị trí chiến lược cả kinh tế lẫn quân sự của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Làng Sen quê Bác

Làng Sen hay làng Kim Liên là nơi đã sinh thành và nuôi dưỡng nên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Sau luỹ tre xanh cùng những hàng cau là ngôi nhà lá 5 gian đơn sơ, mộc mạc của gia đình cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, dẫu thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng các kỷ vật trong gian nhà của cụ Sắc vẫn còn được giữ lại hầu như nguyên vẹn.

Làng Sen quê Bác.

Đến thăm làng Sen quê Bác, bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về nơi ở, cuộc sống tuổi thơ của Bác Hồ mà còn cảm nhận được không khí mộc mạc, yên bình với những mái nhà tranh, những rặng cau, hàng tre đung đưa nhẹ trong gió.

Tác giả: HẢI YẾN (tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn