Du lịch Nghệ An có gì chơi: 10 địa điểm hot nhất Nghệ An, ai cũng phải đến ít nhất 1 lần

Bãi Lữ

Bãi Lữ Nghệ An thuộc địa phận Xã Yên Nghi và Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. Trái ngược với sự sôi động, sầm uất của bãi biển Cửa Lò, Bãi Lữ hoang sơ, yên bình và giản dị. Tại Bãi Lữ, biển và núi xen kẽ nhau, ăn sâu vào đất liền tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Bãi Lữ sở hữu bãi cát dài, nước biển trong xanh, sóng biển êm dịu do được bao quanh bởi núi. Chính những điều này đã khiến cho một bãi biển hoang sơ như Bãi Lữ trở thành nơi nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn.

Bên cạnh đó, Bãi Lữ còn được ví như Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Nghệ An do bờ biển có hàng bạn cây thông vươn mình ra biển. Dạo bước dưới những tán cây, lắng nghe tiếng rì rào của của sóng biển, của gió thổi trên những rặng thông xanh, cảm giác thật yên bình như chốn Đà Lạt thơ mộng.

Cánh đồng nuôi cừu

Không cần vi vu đâu xa, ngay Nghệ An nay cũng đã có một cánh đồng nuôi cừu siêu đáng yêu. Đàn cừu được nuôi trên một cánh đồng ở xóm 11, xã Bảo Thành, Yên Thành (Nghệ An). Năm 2015, sau khi đầu tư, xây dựng mô hình trang trại, anh Nguyễn Văn Tứ đã vào Ninh Thuận để mua cừu giống về nuôi. Hiện nay, đàn cừu ngày càng phát triển, có đến cả trăm con.

Cừu ở đây chủ yếu được nuôi để lấy thịt, do đó, lông của chúng không được trắng và đều nhưng do số lượng cừu khá đông xen lẫn giữa khung cảnh toàn núi rừng trùng điệp ở Nghệ An cùng đồng cỏ xanh ngắt nên đảm bảo ai đến đây cũng sẽ có những bức ảnh lung linh để khoe với bạn bè. Bạn sẽ chỉ mất tiền vé gửi xe khoảng 5000-10.000 đồng để gửi xe đối với xe máy và 20.000 – 25.000 đồng đối với ô tô và không mất một chi phí nào để tham quan trang trại.

Núi Quyết - Đền thờ Vua Quang Trung

Quần thể du lịch Núi Quyết có diện tích khoảng 160ha, trong đó diện tích núi là 56ha nằm tại phường Trung Đô, Thành phố Vinh. Để đến được ngọn núi này, du khách cần đi qua các bậc thang dẫn đến các tiểu khu khác nhau, tại khu du lịch núi Quyết bạn có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ truyền thống đến hiện đại như thăm khu di tích thành cổ, hay trải nghiệm cáp treo qua sông Lam, và các hoạt động vui chơi, giải trí lý thú khác,...

Một địa điểm nằm trên núi Quyết mà bạn không nên bỏ lỡ là đền thờ vua Quang Trung thiêng liêng, xung quanh bao phủ cây xanh một màu mát lành. Đây không chỉ là một di tích lịch sử đáng tự hào của con người Nghệ An mà còn là một thắng cảnh mang vẻ đẹp từ kiến trúc đến quang cảnh thiên nhiên cực ấn tượng. Đền thờ nằm trọn trong khu rừng thông thơ mộng mang nét đẹp bình yên, thiêng liêng và đầy uy nghiêm.

Biển Cửa Lò

Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Nghệ An với lượng khách du lịch đổ về đông vô cùng vào mùa hè. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng khi bạn sẽ được thoải mái tạo dáng bên bãi biển, cồn cát hay có thể bắt ngay những khoảnh khắc đẹp nhất khi bạn đạp xe đạp đôi dạo quanh đây, công viên ở đây hay những khu vực mọc rất nhiều cây thông.

Biển Cửa Hội

Biển Cửa Hội nằm trải dài trên địa phận phường Nghi Hải, Nghi Hòa và xã Nghi Xuân, thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Bãi biển Cửa Hội chỉ cách trung tâm thị xã Cửa Lò náo nhiệt, sầm uất khoảng 6 km nhưng lại rất yên bình, hoang sơ và mộc mạc đến lạ.

Do chưa được đầu tư khai thác du lịch, chưa bị thương mại hóa nên Cửa Hội vẫn chưa được nhiều du khách biết đến. Có lẽ vì thế mà nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó, không khí trong lành và nước biển trong xanh. Cửa Hội sẽ thích hợp với những du khách đang muốn tìm một bãi biển yên bình để thư giãn, nghỉ ngơi.

Đồi chè Thanh Chương

Nằm ở miền Tây xứ Nghệ, nơi nổi tiếng với khí hậu khô nóng, khắc nghiệt vô cùng nhưng bạn sẽ cảm giác hạ nhiệt hẳn khi bước vào “ốc đảo” chè ở huyện Thanh Chương. Những quả đồi được phủ bởi màu xanh ngắt ngút ngàn của những cây chè, đan xen giữa những khu đồi là những hồ nước được phản chiếu màu chè. Khi những tia nắng bắt đầu ngày mới tỏa sáng, cả đồi chè trở nên đẹp rực rỡ cùng làn không khí trong lành khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

Đến đây, ngoài việc đứng trên các đồi chè ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn, xanh miết thì bạn cũng có thể mua vé đi thuyền hoặc xuồng máy dạo quanh đồi chè với mức giá 100.000-150.000 đồng cho 3 hoặc 4 người trên một chuyến đi. Giờ đây, không chỉ Mộc Châu mới sở hữu những đồi chè xanh tươi mà ngay Nghệ An cũng đã có một ốc đảo chè xinh đẹp để bạn tha hồ chụp hình sống ảo rồi nhé.

Đảo Hòn Ngư

Hòn Ngư hay Song Ngư là một hòn đảo thuộc địa phận Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. Nằm cách bờ biển Cửa Lò 4km, đảo Hòn Ngư được xem là “bức bình phong” chắn sóng cho bãi biển Cửa Lò, đồng thời cũng là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách khi ghé Cửa Lò du lịch.

Đảo Hòn Ngư có diện tích 2,5 km2, được tạo nên từ 2 hòn đảo đứng cạnh nhau, một đảo lớn, một đảo nhỏ. Đảo lớn cao 113m, đảo nhỏ cao 88m. Đến với đảo Hòn Ngư, điều đầu tiên làm bạn ấn tượng là bãi đá sắc màu. Bên cạnh đó, khi đến với đảo Hòn Ngư, bạn có thể trải nghiệm câu cá trên thuyền thúng, tham quan chùa Ngư – một ngôi chùa thờ Phật Thích Ca và Sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn.

Cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương rộng 100ha nằm ở nông trường 19/5, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi đây được ghi nhận là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Đây là địa điểm rất nổi tiếng ở Nghệ An thời gian gần đây và cứ đến mỗi mùa hoa nở, nơi đây lại đón lượng lớn du khách đến đây tham quan và chụp ảnh.

Địa điểm này “hot” đến mức được rất nhiều nghệ sĩ chọn làm nơi quay các MV ca nhạc hay thực hiện các bộ hình thời trang của mình. Vẻ đẹp của cánh đồng này có lẽ nằm ở màu vàng rực rỡ của những bông hướng dương bao phủ không gian, dưới ánh nắng, cánh đồng tựa tấm thảm êm ái lộng lẫy cả một vùng trời.

Làng Sen quê Bác

Làng Sen Kim Liên là quê nội của Bác Hồ. Đây là một trong bốn di tích lịch sử lớn của đất nước, đồng thời cũng là niềm tự hào của người dân Nghệ An. Bạn có thể đến thăm Làng Sen vào bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng tháng 5 là thời điểm thích hợp nhất vì những bông sen bắt đầu nở và tỏa hương thơm mát.

Đầu làng Sen là một ao sen lớn, ngày còn nhỏ, Bác vẫn hay ra đấy câu cá vui chơi cùng với các bạn trong làng. Đến đây, bạn cũng có thể ghé tham quan ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh đơn sơ, giản dị của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ…Nếu có dịp đến du lịch Nghệ an, bạn không nên bỏ qua địa điểm du lịch mang nhiều giá trị văn hóa này.

Đảo Lan Châu

Đây đích thị là đảo đẹp nhất Cửa Lò với khung cảnh có chút gì đó rất cổ kính, rất tĩnh lặng và nên thơ. Đảo Lan Châu với con đường đá cùng hải đăng Lan Châu tuy không quá lộng lẫy như những ngọn hải đăng khác trên các miền đất nước nhưng vẫn sở hữu nét đẹp bình yên giữa một Lan Châu mê đắm lòng người.

Thời gian gần đây, Lan Châu nổi lên như một điểm đến hấp dẫn mới nên các dịch vụ du lịch ở đây cũng đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu tham quan và du lịch của du khách mọi miền. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon, các du thuyền đưa bạn tham quan đảo cũng như các môn thể thao dưới nước đang dần hoàn thiện hơn.

Tác giả: H.M

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn