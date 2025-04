Những điểm đến hấp dẫn tại Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bảo tàng Nghệ An

Bảo tàng Nghệ An tọa lạc trên đường Đào Tấn, thành phố Vinh, ngay trong khu vực Thành cổ Vinh, giao thông thuận tiện, có nhiều điểm tham quan phụ cận. Đến với Bảo tàng, khách tham quan được tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Nghệ An qua nội dung trưng bày khoa học, đẹp mắt và ấn tượng.

Bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ hơn 31.000 đơn vị tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu, hàng chục bộ sưu tầm hiện vật quý hiếm, 3 bảo vật Quốc gia được Nhà nước công nhận. Thời gian mở cửa đón khách, buổi sáng từ 7h30 - 11h; buổi chiều từ 14h - 17h30.

Thành cổ Vinh

Đây không chỉ là địa điểm tham quan du lịch mà còn là niềm tự hào của người dân Nghệ An. Nơi đây là biểu tượng cho ý chí kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta. Đến với Nghệ An, du khách hãy dành thời gian để tham quan thành cổ và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa nơi đây. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm khó quên và lưu giữ được những kỷ niệm đẹp về mảnh đất xứ Nghệ.

Cửa Tiền - Một trong những cổng thành của Thành cổ Vinh. Ảnh: Nguyễn Diệu

Núi Dũng Quyết

Trong hành trình khám phá mảnh đất Nghệ An, nếu đi qua cầu Bến Thủy 1, 2 du khách sẽ nhìn thấy ngay một rừng thông ngút ngàn. Đây chính là núi Quyết hay còn gọi là núi Dũng Quyết, cũng là nơi nổi tiếng với cảnh đẹp hữu tình và ghi dấu ấn lịch sử lâu đời.

Ngọn núi này có tổng diện tích 160ha, nằm trọn trong khu quần thể Lâm viên núi Quyết của phường Trung Đô, thành phố Vinh. Bởi chiếm ưu thế về vị trí nên từ ngày 3/9 năm Mậu Thân (1/10/1788), vị vua Quang Trung đã xuống chiếu cho La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và Trần Thủ Thận tiến hành tổ chức xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô ở khu vực núi Quyết và núi Kỳ Lân.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Ảnh: Đình Tuyên

Điều này cho thấy vua Quang Trung đã chính thức xem ngọn núi Dũng Quyết như “yết hầu” của con đường xuyên Việt. Đồng thời, nơi đây cũng trở thành căn cứ địa quan trọng mang tính quân sự thời bấy giờ.

Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất Bắc Trung Bộ với làn nước trong xanh và bờ cát trắng trải dài. Đây là nơi lý tưởng cho chuyến du lịch biển với trải nghiệm vui chơi, nghỉ dưỡng đáng nhớ.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nên thơ, biển Cửa Lò còn quy tụ nhiều điểm đến hấp dẫn, giúp du khách có trải nghiệm tham quan, vui chơi phong phú. Như: VinWonders Cửa Hội; Đảo Lan Châu; Đền Vạn Lộc; Đền Bàu Lối; Đền Làng Hiếu...

Tuyến cáp treo nối đất liền với đảo Song Ngư

Khu di tích Kim Liên

Đến với Khu di tích Kim Liên, du khách sẽ được trải nghiệm và tham quan các cụm di tích như: Cụm di tích Làng Hoàng Trù - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm tuổi ấu thơ (1890 -1895).

Cụm di tích Làng Sen với các di tích như: Ngôi nhà của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật gắn bó với 5 năm thời niên thiếu của Bác Hồ (từ năm 1901 - 1906); nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm; giếng Cốc; lò rèn Cố Điền; đền Làng Sen; cây đa... và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngoài ra, còn một số di tích khác như: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; di tích Núi Chung; Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biển Diễn Thành

Biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) mang vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc. Nơi đây vẫn có nét đẹp lãng mạn, thơ mộng, là nơi dừng chân của rất nhiều người khi đến với Nghệ An.

Khu sinh thái Diễn Lâm

Với diện tích gần 400 ha đồi núi tự nhiên thuộc xã miền núi Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm thực sự là 1 thiên đường nghỉ dưỡng xanh bao gồm nhiều hạng mục: Tổ hợp khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao và biệt thự sang trọng ven hồ, đầy đủ tiện nghi với sức chứa 420 người; Vườn thú hoang dã Mường Thanh Safari Land sở hữu hơn 2000 cá thể thuộc gần 70 loài động vật quý hiếm từ châu Phi, châu Mỹ như hổ trắng, tê giác, linh cẩu...

Ảnh sưu tầm

Đền Cuông

Đền Cuông nằm trên núi Mộ Dạ, thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 30km về phía Bắc. Đền thờ Thục Phán An Dương Vương. Đây là công trình kiến trúc cổ độc đáo, có quy mô lớn, thu hút nhiều du khách ghé thăm khi du lịch Nghệ An.

Đảo chè Thanh Chương

Đảo Chè Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) được xem là ốc đảo xanh tuyệt đẹp của xứ Nghệ khi sở hữu nhiều đảo nhỏ quanh đập Cầu Cau. Tổng diện tích của đồi chè lên đến hơn 420ha, trong đó mỗi đồi chè có diện tích khoảng 1ha và được canh tác theo hình bậc thang uốn lượn. Đảo chè Thanh Chương mang đến sự mới lạ, không lẫn vào đâu được vì nếu bạn từ trên cao nhìn xuống các đồi chè sẽ giống như dấu vân tay độc đáo. Đây chắc chắn là điểm du lịch lý tưởng cho các tín đồ đam mê xê dịch, vừa di chuyển thuận tiện vì chỉ cách TP. Vinh khoảng 50km vừa có nhiều hoạt động thú vị để trải nghiệm.

Ảnh sưu tầm

