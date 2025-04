Nghệ An: Phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ

Công an Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Vương Linh

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, phòng đã triển khai đồng loạt hoạt động của 19 tổ 373 tại các huyện, thị xã trên toàn tỉnh, 15 tổ công tác phối hợp giữa các đội, trạm, tổ cảnh sát giao thông địa bàn huyện, thành phố, thị xã thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và công an xã, phường, thị trấn với 318 ca tuần tra kiểm soát, 1.002 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia.

Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản 649 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 203 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp lái xe sử dụng ma túy; 100 trường hợp vi phạm tốc độ; 95 trường hợp không có giấy phép lái xe; 59 trường hợp không đội mũ bảo hiểm… Tạm giữ 16 xe ô tô, 219 xe mô tô.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An sẽ tập trung xử lý các vi phạm như: Vượt quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Trong đó, đặc biệt chú trọng vào việc kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra tất cả các tuyến đường trên toàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng chủ động thay đổi khung giờ và địa điểm kiểm tra liên tục, nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng việc nắm bắt quy luật hoạt động của tổ công tác để trốn tránh sự kiểm soát. Với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn