Việt Anh và Quỳnh Nga công khai xây nhà to 5 tầng để sống chung

Chỉ ít ngày sau khi xác nhận mối quan hệ sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ về căn nhà mới mà cả hai cùng đứng ra mua. Theo chia sẻ của cặp đôi, đây là căn nhà đầu tiên họ sở hữu chung, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tình cảm.

Ngôi nhà nằm tại một khu liền kề sang trọng, gồm 5 tầng với diện tích mỗi sàn gần 100m2. Mặt tiền rộng khoảng 6m, chiều dài từ 15-16m, đủ không gian để cặp đôi thiết kế theo phong cách hiện đại và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Tuy nhiên, ngay từ những khâu đầu tiên của việc hoàn thiện ngôi nhà, Việt Anh và Quỳnh Nga đã nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược. Nam diễn viên mong muốn phần mặt tiền phải thật nổi bật và khác biệt so với những căn nhà xung quanh. Trong khi đó, Quỳnh Nga lại cho rằng cần tuân thủ quy định chung về kiến trúc của khu đô thị.

Không chỉ vậy, Việt Anh còn muốn gắn logo công ty trước cửa nhà như một dấu ấn cá nhân, còn Quỳnh Nga lại thích trang trí bằng hình chiếc nơ hoặc chú thỏ để tạo cảm giác mềm mại, đáng yêu. Mỗi người một ý tưởng khiến cuộc bàn bạc trở nên vô cùng sôi nổi.

Nhà của cặp đôi gồm 5 tầng, mỗi tầng có diện tích sàn gần 100m2

Trước sự khác biệt này, Việt Anh dí dỏm nói: "Chưa gì đã xô bát xô đũa rồi, theo mọi người tình hình này trụ được bao lâu?". Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

Diễn viên Lã Thanh Huyền cũng hào hứng để lại lời nhắn: "Nhanh còn tân gia nào". Đáp lại, Quỳnh Nga vui vẻ trả lời: "Cố gắng đến Tết chị ạ!", càng khiến người hâm mộ tin rằng tổ ấm mới sẽ sớm được hoàn thiện để cặp đôi đón những cột mốc mới trong cuộc sống.

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga đã có khoảng 7 năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai quen biết từ khi hợp tác trong nhiều dự án phim truyền hình và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè. Dù nhiều lần bị khán giả "đẩy thuyền", cả hai đều giữ im lặng hoặc khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Quỳnh Nga và Việt Anh chính thức yêu nhau được 1 năm

Bước ngoặt đến giữa tháng 7/2026 khi Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đăng tải những video ghi lại chuyến du lịch tại Nga với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Sau đó, Việt Anh xác nhận cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, chấm dứt nhiều năm đồn đoán. Thông tin này nhận được sự chúc phúc từ đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ.

Dù đã công khai tình cảm, cặp đôi cho biết hiện chưa có kế hoạch kết hôn. Quỳnh Nga chia sẻ cả hai đang tận hưởng quãng thời gian yêu đương một cách thoải mái, không đặt nặng áp lực về danh phận hay đám cưới.

Sau khi đều từng trải qua những biến cố trong chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga lựa chọn xây dựng mối quan hệ bằng sự đồng điệu, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Tác giả: PV

Nguồn tin: phunumoi.net.vn