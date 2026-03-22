Nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính ôtô trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Tối 22/3, một lãnh đạo xã Bắc Trạch cho biết công an bước đầu xác định 6 thiếu niên ném đá khiến 2 xe tải và 2 xe đầu kéo bị vỡ kính chắn gió phía trước tối 21/3. Tổng thiệt hại khoảng 55 triệu đồng, may mắn không thiệt hại về người.
Một xe tải bị trúng đá vỡ kính tối 21/3. Ảnh: Nguyễn Cường
Nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 15, trong đó 3 em ở xã Bố Trạch, 3 em xã Phong Nha. Công an xã Bắc Trạch tiếp tục làm rõ động cơ ném đá để có hướng xử lý.
Trước đó khoảng 20h30 ngày 21/3, ôtô chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng qua thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch bị ném đá vỡ kính. Có xe kính phía trước thủng lỗ đường kính 7-10 cm, có xe viên đá to bằng nắm tay người lớn chui cả vào cabin. Tài xế bức xúc đã trình báo cơ quan chức năng.
Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km, qua Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/h. Hiện cao tốc Vũng Áng - Bùng không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.
Hiện tượng ôtô bị ném đá từng xảy ra trên nhiều cao tốc như Hà Nội - Hải Phòng, TP HCM - Dầu Giây gây bức xúc dư luận. Gần nhất giữa tháng 12/2025, thiếu niên ở xã Việt Xuyên đứng trên cầu vượt ném vỡ kính chắn gió phía trước xe tải đang chạy trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thiệt hại 4,2 triệu đồng. Thiếu niên bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Tác giả: Đắc Thành
