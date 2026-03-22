Nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính ôtô trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Tối 22/3, một lãnh đạo xã Bắc Trạch cho biết công an bước đầu xác định 6 thiếu niên ném đá khiến 2 xe tải và 2 xe đầu kéo bị vỡ kính chắn gió phía trước tối 21/3. Tổng thiệt hại khoảng 55 triệu đồng, may mắn không thiệt hại về người.

Một xe tải bị trúng đá vỡ kính tối 21/3. Ảnh: Nguyễn Cường

Nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 15, trong đó 3 em ở xã Bố Trạch, 3 em xã Phong Nha. Công an xã Bắc Trạch tiếp tục làm rõ động cơ ném đá để có hướng xử lý.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 21/3, ôtô chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng qua thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch bị ném đá vỡ kính. Có xe kính phía trước thủng lỗ đường kính 7-10 cm, có xe viên đá to bằng nắm tay người lớn chui cả vào cabin. Tài xế bức xúc đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều xe bị trúng đá trên cao tốc Vũng Áng - Bùng. Video: Nguyễn Cường

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km, qua Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/h. Hiện cao tốc Vũng Áng - Bùng không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.

Hiện tượng ôtô bị ném đá từng xảy ra trên nhiều cao tốc như Hà Nội - Hải Phòng, TP HCM - Dầu Giây gây bức xúc dư luận. Gần nhất giữa tháng 12/2025, thiếu niên ở xã Việt Xuyên đứng trên cầu vượt ném vỡ kính chắn gió phía trước xe tải đang chạy trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thiệt hại 4,2 triệu đồng. Thiếu niên bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: vnexpress.net