Ném đá vào đoàn tàu đang di chuyển, 2 thiếu niên bị xử lý

Ngày 3/1, Đội CSGT đường sắt số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) làm việc với 2 thiếu niên N.T.P. (SN 2011) và N.Q.K. (SN 2012, cùng ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) dưới sự giám hộ của phụ huynh để xử lý về hành vi ném đá lên tàu hỏa gây hư hỏng.

Kính tàu hỏa bị hư hỏng do 2 thiếu niên ném đá vào.

Việc ném đá lên tàu hỏa đang đi chuyển tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, lúc 19h33 ngày 1/1, tàu SE5 chạy tuyến Thống Nhất, khi đến Km 1709+750, phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh hì bị người dưới đường ném đá làm vỡ một ô kính cố định toa xe số 10 và kính chắn gió đầu máy số hiệu 920. Vụ việc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình của đoàn tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt.

Đội CSGT đường sắt số 2 đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập dữ liệu camera hành trình, trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Dĩ An tổ chức truy xét.

Qua truy xét, cơ quan chức năng đã đưa 2 thiếu niên về làm việc, xử lý.

Đến tối 2/1, lực lượng chức năng xác định và mời làm việc 2 thiếu niên nêu trên về trụ sở làm việc, có sự giám hộ của phụ huynh.

Gia đình hai thiếu niên sau khi nắm rõ thông tin về hành vi của con em mình đã cam kết về dạy bảo để không tiếp diễn hành vi sai trái. Phía đơn vị liên quan đang đánh giá thiệt hại sau vụ việc để có hướng xử lý, giải quyết.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn