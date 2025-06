Nhóm phát triển Việt Nam chuyển thể tựa game bom tấn lên di động

Prince of Persia: The Lost Crown là một trong những tựa game hành động hấp dẫn nhất năm 2024. Ảnh: Chí Hiếu.

Vào tháng 4, Prince of Persia: The Lost Crown, tựa game hành động của Ubisoft chính thức được phát hành trên các nền tảng di động. Đây là một bản chuyển thể được nhiều game thủ chờ đợi, bởi The Lost Crown là một trong những tựa game hành động được đánh giá tốt nhất năm 2024, và nhận được bình chọn "Tựa game hành động/phiêu lưu hay nhất năm" từ IGN.

Trong game, người chơi hóa thân thành Sargon, chiến binh trẻ nhất trong nhóm Chiến binh bất tử, với nhiệm vụ giải cứu hoàng tử Ba Tư bị bắt cóc. Cách chơi dạng hành động 2D gợi nhớ đến tựa game Prince of Persia gốc ra mắt năm gốc 1989. Người chơi phải tận dụng địa hình trong game, tránh bẫy, trong khi hệ thống chiến đấu ưu tiên tốc độ và phản xạ, kỹ năng. Khía cạnh giải đố cũng được đưa vào với nhiều thử thách phụ trong game.

Theo chia sẻ trên trang chủ của Ubisoft, phụ trách chính dự án chuyển thể này là nhóm Ubisoft Đà Nẵng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện nhóm chuyển thể cho biết một trong những thách thức chính là đưa hệ thống chiến đấu, với hàng loạt nút và chiêu thức lên giao diện cảm ứng.

"Chúng tôi phải chuyển đổi hơn 15 nút bấm, chưa kể các combo chiến đấu sang màn hình cảm ứng, và đây là một thử thách lớn để giữ cho trải nghiệm chơi vẫn thoải mái", Alexis Denancé, Giám đốc nội dung game tại Ubisoft cho biết.

Để đảm bảo người chơi không bị ngợp với quá nhiều nút điều khiển, nhóm phát triển đã để cho nhiều tính năng chạy tự động như hồi máu, đỡ đòn, cũng như cho phép người chơi tự đặt vị trí các nút.

"Kích cỡ màn hình điện thoại muôn hình vạn trạng, làm sao để giao diện không bị ảnh hưởng và bố cục màn chơi không bị che khuất hoặc lộ ra cũng là một điểm phải chú ý", Hồ Ngọc Bảo Nhi, Quản lý sản xuất tại Ubisoft nói rõ hơn thách thức để đưa tựa game lên di động.

Tựa game được chuyển thể để cung cấp tùy chọn, cho phép người chơi chọn mức "khó" như máy chơi game, hoặc dùng cảm ứng và đơn giản hóa các tính năng điều khiển. Ảnh: Ubisoft.

Không chỉ màn hình, cấu hình điện thoại cũng rất đa dạng. Dù nền tảng iOS khá đồng nhất, việc game hỗ trợ tới iPhone 12, mẫu điện thoại đã ra mắt 5 năm trước, đồng nghĩa nhóm chuyển thể phải tìm cách làm game đủ "nhẹ" nhằm đáp ứng trải nghiệm mượt mà. Nhóm cũng phải thử nghiệm kỹ để đảm bảo game không gây ra tình trạng quá nhiệt, tụt pin.

Khi ra mắt vào năm ngoái, Prince of Persia: The Lost Crown đã hỗ trợ Nintendo Switch. Ông Denancé cho rằng đội ngũ phát triển ban đầu ở văn phòng Ubisoft Montpellier đã tối ưu rất tốt, giúp nhóm chuyển thể có nền tảng thuận lợi để đưa game lên thiết bị di động.

"Nếu so sánh thông số kỹ thuật phần cứng, một chiếc iPhone 12 không khác biệt nhiều so với Switch được ra mắt 8 năm trước", ông Denancé nhận định.

Hồ Ngọc Bảo Nhi cho biết trở ngại chính ở hiệu năng nằm ở dung lượng RAM.

"Để tựa game có thể chơi được trên những mẫu iPhone có RAM thấp từ 4GB trở lên, chúng tôi đã áp dụng thủ thuật tăng giới hạn bộ nhớ do Apple cung cấp để giảm áp lực lên RAM và tăng cường sự ổn định cho ứng dụng", quản lý người Việt chia sẻ thêm.

Game hỗ trợ cả tay cầm và cảm ứng, đồng nghĩa độ khó cũng phải điều chỉnh để phù hợp với nhiều đối tượng người chơi. Theo ông Denancé, tựa game trên di động cho phép người chơi chủ động chọn phong cách điều khiển phức tạp, phù hợp di động hoặc "nhàn nhã". Quản lý tại Ubisoft cho rằng đây là cách để nhóm chuyển thể cân bằng giữa giữ trải nghiệm của máy chơi game (console), hoặc điều khiển dễ hơn như các game di động khác.

