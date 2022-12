Nhìn lại 5 khoảnh khắc ấn tượng tại World Cup của "vua bóng đá" Pele

Your browser does not support the video tag.

Các bàn thắng đẹp của "vua bóng đá" Pele tại World Cup (Nguồn: tổng hợp)

Tứ kết World Cup 1958 (Brazil 1-0 Wales)

Bàn thắng đầu tiên trong số 12 pha lập công của Pele tại đấu trường World Cup là ở giải đấu vào năm 1958 diễn ra tại Thụy Điển. Khi đó, Pele mới hơn 17 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pele ăn mừng ở trận gặp xứ Wales 1958 (Ảnh: FIFA)

Trong trận Tứ kết với đội tuyển xứ Wales, Pele đã có 1 khoảnh khắc chói sáng ở phút 66. Ông khống chế bóng bằng ngực gọn gàng, khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương, rồi tung dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành. Pha lập công đó đã giúp Brazil thắng tối thiểu để giành vé đi tiếp.

Nhiều phóng viên ảnh đã tràn vào sân để ghi lại màn ăn mừng của chàng trai trẻ Pele cùng các đồng đội sau bàn thắng quý giá đó.

Bán kết World Cup 1958 (Brazil 5-2 Pháp)

Sau pha lập công quan trọng vào lưới xứ Wales, Pele đã mang tới màn trình diễn cực kỳ bùng nổ tại trận Bán kết kỳ World Cup 1958 trước Pháp. Sau hiệp 1 im tiếng, cầu thủ sinh năm 1940 đã lập được 1 cú hat-trick trong hiệp 2.

Cố danh thủ người Brazil trong trận gặp Pháp 1958 (Ảnh: FIFA)

Các bàn thắng của Pele được ghi lần lượt ở các phút 52, 64 và 75. Trong đó, bàn thắng thứ 3 được xem là ấn tượng nhất, khi Pele nhận đường chuyền từ Garrincha rồi tung cú vô lê không thể cản phá. Đó cũng là cú hat-trick duy nhất của mà huyền thoại người Brazil này có được tại 1 kỳ World Cup.

Với các pha lập công vào lưới tuyển Pháp, Pele đã giúp "Selecao" đè bẹp đại diện của châu Âu với tỉ số 5-2 và điền tên vào trận Chung kết.

Chung kết World Cup 1958 (Thụy Điển 2-5 Brazil)



Pele khép lại World Cup 1958 một cách rực rỡ khi trở thành cầu thủ "tuổi teen" đầu tiên ghi bàn trong 1 trận Chung kết World Cup. Kỳ tích này chỉ được tái hiện bởi Kylian Mbappe vào 60 năm sau.

Pele trong 1 pha tranh chấp ở trận gặp Thụy Điển 1958 (Ảnh: FIFA)

Trở lại cuộc đụng độ đội chủ nhà Thụy Điển ở trận đấu cuối cùng của giải đấu năm 1958. Pele lập được 1 cú đúp và đó đều là những bàn thắng đẹp mắt, thậm chí trở thành thương hiệu của "vua bóng đá".

Đó vẫn là những tình huống hãm bóng bằng ngực tinh tế, đi bóng lắt léo vượt qua các hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành.

Vòng bảng World Cup 1970 (Brazil 3-2 Romania)

12 năm sau lần đầu tiên cùng đội tuyển Brazil nâng cao cúp vàng thế giới, Pele tiếp tục góp công lớn mang về thành công cho "Selecao" tại kỳ World Cup 1970 tại Mexico.

Pele sút xa ghi bàn ở trận gặp Romania 1970 (Ảnh: Mirrorpix)

Cầu thủ 29 tuổi đã khẳng định vị thế và đẳng cấp của 1 trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới thời điểm đó. Cụ thể, Pele lập cú đúp bàn thắng ở trận gặp Romania tại giai đoạn vòng bảng, giúp Brazil thắng kịch tính với tỉ số 3-2.

Trong đó, điểm nhấn là pha làm bàn bằng một cú "nã đại bác" từ cự ly 30m cách cầu môn đối phương vô cùng đẹp mắt.

Chung kết World Cup 1970 (Ý 1-4 Brazil)

Dù không duy trì được sự ổn định xuyên suốt kỳ World Cup tại Mexico, nhưng Pele vẫn biết cách thể hiện giá trị của mình ở những thời điểm quan trọng. Nổi bật là bàn mở tỉ số trong trận Chung kết với tuyển Ý.

"Vua bóng đá" ăn mừng bàn thắng trong trận Chung kết với Ý 1970 (Ảnh: The Guardian)

Phút 18, tận dụng quả tạt từ Rivelino, "vua bóng đá" bật cao đánh đầu mở điểm cho đội tuyển Brazil, Bàn thắng sớm đó của Pele đã giúp "Selecao" có được thế trận tốt trước đại diện châu Âu và hướng đến thắng lợi chung cuộc 4-1.

Pha lập công vào lưới tuyển Ý năm 1970 cũng là bàn thắng cuối cùng mà Pele ghi được trong khuôn khổ 1 kỳ World Cup.

Tác giả: Sâm Thương

Nguồn tin: Báo Người lao động