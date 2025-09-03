Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung 2025, có trường 15 điểm đã đỗ

Thí sinh chưa trúng tuyển đại học năm 2025 lưu ý cơ hội xét tuyển bổ sung của nhiều trường đại học, trong đó có cả những trường top đầu.

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng tuyển sinh đợt 2 cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9 đến 10/9/2025.

Ảnh minh họa.

Trường Đại học Hòa Bình xét tuyển bổ sung đợt 2 ở 20 ngành, với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành đều có mức điểm 15, cá biệt một số ngành ở mức 19-20,5 điểm.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

17h ngày 2/9 hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến của Bộ GD&ĐT đã đóng. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần thực hiện theo thông tin tuyển sinh trên trang web của trường.

Năm nay, có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển sinh trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, với tổng số nguyện vọng là hơn 7,6 triệu; theo đó, mỗi thí sinh đăng ký trung bình khoảng 9 nguyện vọng.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Nếu không thực hiện việc này đúng hạn, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn