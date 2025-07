"Choáng” vụ sửa điểm tuyển sinh vào lớp 10 ở Thanh Hoá, biến thủ khoa thành trượt!

Tìm hiểu của phóng viên, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) ở tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng phát hiện 1 bài thi bị sửa chữa, xóa, ghi thêm đáp án vào bài thi, đẩy số điểm cao bất thường.

Trường THPT Tĩnh Gia 4 nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khi 1 học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Hồng Phong (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) từ đỗ thủ khoa, thành trượt vào lớp 10. Cụ thể, điểm thi vào lớp 10 của em học sinh này khi công bố trúng tuyển (bảng điểm) lần lượt là: Môn toán 8 điểm; Ngữ văn 8,5 điểm; Tiếng Anh 6,4 điểm (tất cả điểm chưa nhân hệ số). Tuy nhiên, khi có thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá kiểm tra thì phát hiện, điểm bài thi thí sinh này chỉ đạt môn toán 4,5 điểm; Ngữ văn 6,5 điểm và Tiếng Anh 2,4 điểm.

Nguyên nhân xảy ra sự cố trên sau đó được Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định do tổ hồi phách, lên điểm của Hội đồng chấm thi là Trường THPT Ngọc Lặc đã lên nhầm điểm thi. Tuy nhiên, sau một thời gian tích cực điều tra, chiều 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can đều là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025), tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân