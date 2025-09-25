Nhà trường lên tiếng nhận sai sót việc học sinh ngã chấn thương trong giờ bán trú

Những ngày qua, mạng xã hội, phụ huynh học sinh tại TP Đà Nẵng xôn xao trước thông tin một học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Trần Quang Diệu bị rơi từ bàn xuống đất trong giờ nghỉ bán trú, dẫn đến gãy răng và chấn thương miệng. Người đăng tải cho rằng nhà trường không kịp thời thông tin cho phụ huynh, đồng thời phản ánh việc học sinh phải ngủ trên ván gỗ, tiềm ẩn nguy cơ té ngã.

Mạng xã hội, phụ huynh học sinh tại TP Đà Nẵng xôn xao trước thông tin học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Trần Quang Diệu bị rơi xuống đất trong giờ nghỉ bán trú, dẫn đến chấn thương.

Trước sự quan tâm của dư luận, ngày 24/9, bà Bạch Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Diệu đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và cho biết nhà trường đã tiến hành khắc phục sau sự việc. Tuy nhiên, vị Hiệu trưởng cho rằng nội dung lan truyền trên mạng chưa phản ánh đầy đủ, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sự việc này xảy ra tại lớp 1/4, cách đây khoảng 10 ngày, trong giờ ngủ trưa, một em học sinh bị lăn khỏi chỗ nằm và rơi xuống đất... Ngay lập tức, giáo viên quản sinh đưa em học sinh đến phòng y tế kiểm tra. “Nhân viên y tế quan sát không thấy dấu hiệu sưng, phù nề bên ngoài. Em học sinh cũng cho biết chiếc răng gãy đã rụng từ trước, nên được kết luận không nghiêm trọng, chỉ hướng dẫn vệ sinh miệng và sinh hoạt bình thường”, Hiệu trưởng Đào giải thích.

Về sai sót, theo Hiệu trưởng Đào là nằm ở chỗ nhân viên Y tế đã không báo lại cho giáo viên chủ nhiệm, khiến thông tin không được chuyển đến phụ huynh kịp thời. Đến khi gia đình đưa con đi bệnh viện, bác sĩ xác định có vết thương ở môi và tiến hành khâu. Sau đó, Ban giám hiệu cùng giáo viên đã trực tiếp đến thăm hỏi, xin lỗi, đồng thời động viên học sinh và gia đình.

Liên quan đến ý kiến phản ánh “học sinh phải ngủ trên ván gỗ”, Hiệu trưởng Đào thừa nhận: "Thực trạng cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế. Các phòng học hiện vừa phục vụ dạy học, vừa tận dụng làm nơi nghỉ bán trú.

“Việc dẹp hết bàn ghế để bố trí thành phòng riêng biệt, như một số phụ huynh đề nghị, là khó khả thi trong điều kiện trường công lập. Đây là mô hình chỉ phù hợp với các trường tư thục, quốc tế. Tuy nhiên, nhà trường đã rút kinh nghiệm, sắp xếp lại vị trí ngủ hợp lý hơn, đồng thời yêu cầu giáo viên và quản sinh theo dõi sát học sinh để tránh tình trạng các cháu bị lăn ngã”, bà Đào chia sẻ.

Tại buổi làm việc với phụ huynh, hai bên đã thống nhất điều chỉnh, trong đó có phương án cho học sinh nằm ngủ trên bục giảng được trải chiếu. Đại diện phụ huynh sau đó cũng trực tiếp xin lỗi vì chia sẻ thông tin chưa đầy đủ lên mạng xã hội, gây hiểu nhầm và làm mất thời gian của nhà trường.

Trả lời về những bình luận của dư luận, ý kiến phản ánh phụ huynh, học sinh trên các trang mạng xã hội, Hiệu trưởng Đào cho rằng bài viết xuất phát từ tài khoản ẩn danh, không phải chính phụ huynh học sinh đăng tải mà do một người bạn chia sẻ lại.

“Nhà trường đã quán triệt cán bộ, giáo viên không tham gia tranh luận, bình luận trên mạng xã hội liên quan sự việc để tránh gây thêm hiểu lầm. Phụ huynh có ý kiến là quyền chính đáng. Trách nhiệm của nhà trường là tiếp nhận, đối thoại và khắc phục. Chúng tôi cầu thị lắng nghe để làm tốt hơn, nhưng cũng kiên quyết không chấp nhận những thông tin sai lệch”, Hiệu trưởng Đào khẳng định.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân