Nhiều tấm lòng đến với gia đình tài xế bị sát hại ở Quảng Trị

Chiều 29-3, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã đến viếng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Biện Thái Sơn (SN 1986, tài xế taxi – nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại Quảng Trị) tại nhà riêng trên đường Nguyễn Bính, tổ 125.

Tại lễ viếng, ông Trần Đình Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, đại diện trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Đồng thời, cá nhân ông Nam nhận đỡ đầu 2 con nhỏ của anh Sơn, với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cháu trong thời gian 5 năm. Số tiền sẽ được chuyển qua Hội Phụ nữ phường theo từng năm nhằm giúp các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường.

Hội chữ thập đỏ phường Hoà Khánh đến viếng và thăm hỏi gia đình tài xế Biện Thái Sơn

Bà Lê Thị Kim Thùy, đại diện Hội Phụ nữ khu dân cư Phước Lý, cho biết sau đợt hỗ trợ ban đầu, khu dân cư và hội sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 2 con của nạn nhân, đảm bảo việc học tập lâu dài.

Vợ tài xế Biện Thái Sơn đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng

Ghi nhận trong chiều cùng ngày, nhiều cá nhân, tổ chức dù không quen biết vẫn đến chia buồn, quyên góp hỗ trợ gia đình. Một nhóm tài xế taxi hoạt động tại sân bay Đà Nẵng đã trao 6 triệu đồng, bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp. Nhiều tài xế xe dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng chung tay kêu gọi, hỗ trợ gia đình.

Theo bà Thùy, sau thư kêu gọi của khu dân cư, gia đình anh Sơn đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cá nhân, tổ chức. "Đây là mất mát quá lớn đối với gia đình, đặc biệt là vợ và 2 con nhỏ của anh Sơn" - bà Thùy nói.

Gia đình tổ chức tang lễ từ ngày 29-3, lễ an táng dự kiến diễn ra vào trưa 2-4.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 26-3, Đạo thuê taxi do anh Sơn điều khiển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, đối tượng xin mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Đạo sau đó dùng súng tự chế bắn chết nạn nhân, rồi giấu thi thể tại khu vực vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa.

Sau khi gây án, đối tượng lái xe của nạn nhân đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng khiến bà Đinh Thị T. tử vong và ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.

Đạo sau đó cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 4 giờ ngày 27-3, đối tượng đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.

Theo lời kể của vợ nạn nhân, chiều 26-3, anh Sơn gọi điện báo nhận chở khách ra Quảng Trị qua ứng dụng và dự kiến tối cùng ngày sẽ đến nơi. Đến tối, anh vẫn nhắn tin cho vợ cho biết đang dừng ăn cơm. Tuy nhiên, từ khoảng 21 giờ, gia đình mất liên lạc. Đến khoảng 3 giờ sáng 27-3, người vợ nhận tin chồng gặp nạn và đã tử vong, khiến chị suy sụp.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động