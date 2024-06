Nhiều lãnh đạo bị bắt, Viện Pháp y tâm thần trung ương cầu cứu Bộ Y tế

Bắt giam cả 2 đời viện trưởng Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cùng ngày Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt thêm bác sĩ Lê Văn Hùng - viện trưởng, và bác sĩ Nguyễn Thành Công - phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. Cảnh sát cũng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bác sĩ Hùng và Công. Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã bắt ông Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng viện này. Những ngày qua, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập nhiều bác sĩ ở viện để làm việc. Hiện Bộ Công an đã bắt giữ một số bác sĩ có liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân để điều tra, làm rõ một số hồ sơ có liên quan đến kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án.