Nhiều iPhone bất ngờ báo sạc chậm sau khi lên iOS 26

Thông báo này xuất hiện trên màn hình khóa iPhone sau khi cập nhật iOS 26 với nội dung cho biết thời gian ước tính để sạc đầy 80% pin. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết người dùng hãy yên tâm với vấn đề vì điều này vẫn xảy ra với sạc chính hãng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do người dùng sử dụng bộ sạc có công suất thấp hoặc cáp sạc đã lạc hậu.

Người dùng iPhone với iOS 26 có thể gặp thông báo sạc chậm nếu sử dụng bộ sạc công suất thấp.

Chuyên gia công nghệ khuyến cáo rằng để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng nên sử dụng bộ sạc có công suất tối thiểu cao hơn công suất cho iPhone mà mình sở hữu cùng với cáp USB-C đạt tiêu chuẩn. Các mẫu iPhone mới, đặc biệt là iPhone 17, được trang bị dung lượng pin lớn hơn nhiều so với các thiết bị cách đây 5 năm, có nghĩa là người dùng vừa nâng cấp máy có thể chưa kịp thay đổi phụ kiện tương thích. Chẳng hạn, nếu vẫn sử dụng bộ sạc USB-A với cổng chữ nhật, tốc độ sạc tối đa chỉ đạt 7,5 W khiến việc sạc đầy pin có thể mất hơn 3 giờ đồng hồ.

Khi sử dụng các phụ kiện tương thích, iPhone có thể đạt tốc độ sạc nhanh ổn định từ 20W đến 30W, giúp sạc từ 0% đến 50% chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Apple khẳng định rằng không có sự khác biệt lớn giữa các thương hiệu, miễn là củ sạc USB-C hỗ trợ Power Delivery.

Đặc biệtvới iPhone 17, Apple đã giới thiệu bộ sạc thích ứng mới, được tối ưu hóa về tốc độ và hiệu suất tiêu thụ điện. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm từ các thương hiệu uy tín như Anker hay Belkin với mức giá phải chăng hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở sạc có dây, người dùng cũng có thể gặp cảnh báo sạc chậm khi sử dụng sạc không dây chuẩn Qi đời cũ có công suất dưới 10W. Để khắc phục tình trạng này, chuyên trang 9to5Mac khuyến nghị người dùng nên sử dụng phụ kiện MagSafe chính hãng hoặc bộ sạc hỗ trợ chuẩn Qi2. Các dòng iPhone mới hiện cho phép sạc không dây với tốc độ tối đa 25W. Ví dụ, bộ sạc MagSafe của Belkin hỗ trợ tốc độ 25W và tích hợp đế sạc cho AirPods, trong khi các loại đế sạc đơn giản hơn vẫn có thể đạt 15W đáp ứng nhu cầu sạc cơ bản.

Để đảm bảo trải nghiệm sạc tốt nhất, người dùng nên xem xét việc nâng cấp phụ kiện sạc giúp tận dụng tối đa công nghệ mới và cải thiện hiệu suất sạc cho thiết bị của mình.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn