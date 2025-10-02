IPhone 11 Pro Max thành ‘đồ cổ’

Kể từ ngày 30/9, iPhone 11 Pro Max đã chính thức bị coi là đồ cổ. Ảnh: Cnet.

Hôm 30/9, Apple vừa chính thức thêm mẫu điện thoại iPhone 11 Pro Max vào danh mục các sản phẩm được hãng định danh là "vintage" (đồ cổ).

Tuy vậy, mẫu iPhone 11 Pro (phiên bản tiêu chuẩn) vẫn chưa xuất hiện trong danh sách. Điều này cho thấy khả năng Apple đã duy trì việc phân phối mẫu iPhone 11 Pro cho một số đối tác bán lẻ bên thứ ba trong khoảng thời gian dài hơn.

Đáng chú ý, mặc dù được xếp vào nhóm vintage, iPhone 11 Pro Max vẫn thể hiện khả năng tương thích cao khi hiện tại vẫn nhận được hỗ trợ nâng cấp lên hệ điều hành iOS 26. Thế hệ iPhone 11, ra mắt năm 2019, là những thiết bị cũ nhất hỗ trợ iOS 26.

Cùng ngày, toàn bộ các phiên bản của đồng hồ thông minh Apple Watch Series 3 cũng được bổ sung vào danh sách sản phẩm vintage của "Táo Khuyết", hơn 8 năm sau thời điểm thiết bị này chính thức ra mắt thị trường.

Apple Watch Series 3 là minh chứng cho việc giá trị sử dụng sản phẩm đôi khi vượt qua vòng đời công nghệ thông thường. Ảnh: Apple.

Theo định nghĩa chính thức của Apple, một thiết bị được xác định là vintage sau khi đã trôi qua hơn 5 năm kể từ ngày công ty ngừng phân phối để bán. Đối với nhóm thiết bị này, Apple và các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple vẫn có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa, tuy nhiên, dịch vụ chỉ được thực hiện khi linh kiện thay thế vẫn còn sẵn có.

Apple Watch Series 3 đã trở thành một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử sản phẩm của Apple. Với mức giá dễ tiếp cận, Series 3 đã đóng vai trò là "cánh cửa" đưa hàng triệu người dùng mới đến với hệ sinh thái Apple Watch.

Thiết bị này không chỉ bán chạy suốt 5 năm mà còn là phiên bản Apple Watch đầu tiên không còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm (kể từ watchOS 9) trước khi bị khai tử hoàn toàn khỏi dòng sản phẩm đang bán.

Apple Watch Series 3 ra mắt vào tháng 9/2017 và được duy trì là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc giá rẻ cho đến tận tháng 9/2022.

Series 3 thậm chí có vòng đời dài đến mức các mẫu Apple Watch Series 4, ra mắt sau đó một năm, được đưa vào danh sách vintage trước cả Series 3.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn