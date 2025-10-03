Tiết lộ về “tuổi thọ” của iPhone

Apple cam kết hỗ trợ các sản phẩm như iPhone ít nhất 5 năm kể từ khi ngừng bán. Sau thời gian này, thiết bị sẽ được coi là “cổ điển”. Và danh sách này của Apple vừa được bổ sung 2 sản phẩm: iPhone 11 Pro Max và tất cả các mẫu Apple Watch Series 3. Trước đó vào tháng 5, công ty cũng đã phân loại iPhone 7 Plus và một số mẫu iPhone 8 là cổ điển.

Khi một sản phẩm được Apple phân loại là “cổ điển”, điều này không có nghĩa là thiết bị đó đã lỗi thời hay không còn giá trị sử dụng. Apple sẽ không đảm bảo khả năng sửa chữa cho những thiết bị này tại các cửa hàng của họ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền.

Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được coi là “cổ điển” khi nó đã ngừng bán hơn 5 năm nhưng chưa đến 7 năm. Do đó, một số thiết bị sẽ được phân loại khác nhau tùy thuộc vào thời gian ngừng bán. Ví dụ, iPhone 11 Pro vẫn chưa được coi là cổ điển vì Apple đã tiếp tục bán nó lâu hơn so với iPhone 11 Pro Max.

Mặc dù không còn được hỗ trợ chính thức, các thiết bị cổ điển vẫn có thể hoạt động bình thường và có thể nhận được các bản cập nhật hệ thống nếu chúng hỗ trợ phiên bản iOS mới nhất hoặc cần vá lỗi bảo mật nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc sửa chữa phần cứng có thể gặp khó khăn nếu linh kiện không còn sẵn có.

Khi một sản phẩm Apple đã hơn 7 năm tuổi, nó sẽ chuyển sang danh mục “lỗi thời”. Các thiết bị lỗi thời vẫn có thể hoạt động, nhưng hầu như không còn được hỗ trợ phần cứng. Một ngoại lệ duy nhất là MacBook, cho phép thay pin trong vòng 10 năm kể từ lần cuối sản phẩm được bán ra.

Người dùng không nên mong đợi các phiên bản iOS mới nhất hoạt động trên iPhone lỗi thời, và các bản cập nhật phần mềm cũng có thể không còn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Apple vẫn có thể cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho những chiếc iPhone lỗi thời, như mẫu iPhone 6S.

Chính sách này có thể gây khó chịu cho những người vẫn đang sử dụng công nghệ cũ, nhưng nó phản ánh thực tế thị trường hiện tại. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của phần cứng và phần mềm, việc duy trì hỗ trợ cho các thiết bị lỗi thời là một thách thức lớn. Dù cửa hàng có thể từ chối sửa chữa iPhone 11 Pro Max, các cửa hàng sửa chữa độc lập vẫn có thể hỗ trợ người dùng trong một thời gian tới, ngay cả khi sản phẩm này trở nên lỗi thời.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn