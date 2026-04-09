Nhiều học sinh nôn ói, Trường tiểu học Bình Quới Tây ngưng phục vụ ăn bán trú

Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM - Ảnh: Web nhà trường

Cô Hiệu trưởng Diệp Thị Ngọc Tiên thông tin sự việc xảy ra vào sáng 8-4, chứ không phải sau giờ ăn bán trú như tin tức lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể là sau giờ tập thể dục buổi sáng, học sinh vào lớp học.

Tuy nhiên ngay khi bắt đầu tiết học đầu tiên (khoảng từ 7h35 - 7h40), nhiều học sinh đã được đưa xuống phòng y tế với các biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt, nôn ói...

Các biểu hiện này xuất hiện rải rác ở học sinh nhiều lớp thuộc khối 1, 2 và 3. Đến khoảng 8h45, sau giờ ra chơi, số học sinh xuống phòng y tế đông hơn.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc với UBND phường và y tế phường đã cử 2 bác sĩ xuống trường thăm khám cho học sinh. Có hơn 100 học sinh đã được thăm khám tại phòng y tế của trường.

Nhiều em sau khi thăm khám đã được cho lên lớp học tiếp vì không có biểu hiện rõ rệt, không bị ói và sốt. Hơn 40 em nóng sốt và mệt mỏi rõ rệt đã được phụ huynh đón về và tiếp tục cho đi khám tại bệnh viện. Trong đó có 2 học sinh phải nhập viện để bác sĩ theo dõi, số còn lại được cho về nhà", cô Tiên cho hay.

Cũng theo cô Tiên, các biểu hiện mệt mỏi và nóng sốt, nôn ói của học sinh xuất hiện từ đầu giờ sáng, khi học sinh chưa ăn uống gì tại trường, chưa ăn bán trú.

Do vậy nhiều thông tin cho rằng học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bán trú tại trường là không chính xác.

"Khi được hỏi về việc ăn sáng trước khi đến trường, học sinh cho biết đã ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau như: bánh mì, sushi, cơm cuộn, gà rán…", cô Hiệu trưởng khẳng định.

Về phía nhà trường, cô Tiên cho biết dù chưa xác định được nguyên nhân học sinh mệt mỏi, nóng sốt, nôn ói tại trường trước giờ ăn bán trú, nhưng từ ngày 9-4, Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tạm dừng tổ chức bán trú theo chỉ đạo của phường để tiến hành vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Việc tổ chức bán trú lại sẽ được thực hiện khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trong hôm nay (9-4), có khoảng 50% học sinh nghỉ học và hiện nhà trường cùng cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của các em.

Năm học 2025 - 2026, Trường tiểu học Bình Quới Tây có hơn 900 học sinh và số học sinh ăn bán trú tại trường khoảng trên 700 bạn.

Tác giả: Hoàng Hương

Nguồn tin: tuoitre.vn