Nhiều công nhân mắc bụi phổi chưa được bồi thường

Anh Phạm Văn Hoàn (38 tuổi) trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có thời gian nhiều năm làm việc ở bộ phận lái xe nâng tại DN Châu Tiến. Theo kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động cho thấy, anh bị suy giảm 81% sức khỏe. Hiện nay, mỗi tháng anh Hoàn được bảo hiểm chi trả hơn 2,7 triệu đồng. Nhưng riêng khoản bồi thường vẫn chưa được phía DN Châu Tiến thực hiện. “Tôi có đòi quyền lợi, nhưng chủ DN Châu Tiến không chi trả vì cho rằng không có trong quy định” - anh Hoàn nói.

Tương tự, anh Nguyễn Hồng Sơn (40 tuổi) cùng trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, sau khi được xác định mắc bệnh bụi phổi cũng đang chờ tiền bồi thường từ DN Châu Tiến. Theo đó, anh Sơn là một trong những công nhân làm việc tại DN Châu Tiến hơn 3 năm. Quá trình làm việc cho DN Châu Tiến, anh được giao nhiệm vụ ở tổ nghiền tinh, đây là nơi làm việc có rất nhiều bụi, hầu hết công nhân sau đó đều phát hiện mắc bệnh bụi phổi.

“Đầu năm 2023, khi thấy một công nhân từng làm việc ở đây chết vì bụi phổi, ai nấy đều lo lắng. Thấy sức khỏe giảm sút, tôi cũng nghi ngờ nên mới xin nghỉ việc ra Hà Nội khám và phát hiện bản thân mắc căn bệnh quái ác này” - anh Sơn kể. Trong đợt khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, anh Sơn có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 51%. Anh Sơn sau đó được hưởng mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng chế độ cho người mắc bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, khoản bồi thường của DN Châu Tiến đến nay anh Sơn vẫn chưa được nhận.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An: Đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho 41 lao động, trong đó, gồm chế độ tử tuất cho 4 thân nhân lao động đã mất; 33 người được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng và 4 người được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 1 lần. Còn về phía chủ sử dụng lao động, đến nay, DN Châu Tiến mới chỉ bồi thường cho thân nhân của 5 lao động bị bệnh nghề nghiệp đã mất với tổng số tiền hơn 560 triệu đồng.

Giải trình với cơ quan chức năng, chủ DN Châu Tiến cho rằng: Hiện nay, DN Châu Tiến đã đóng cửa không hoạt động, bị các ngân hàng đưa vào đối tượng nợ xấu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Doanh nghiệp đang rất khó khăn về tài chính nên chưa kịp thời chi trả chế độ theo quy định cho người lao động.

Được biết, trong hơn 110 người từng làm việc ở DN Châu Tiến trong giai đoạn 2017 - 2023 đã được thăm khám, thì có đến 71 người mắc bệnh nghề nghiệp bụi phổi. Đến nay, mới chỉ có 67 người được khám suy giảm khả năng lao động. Còn 4 người chưa đến trung tâm giám định để tiến hành thăm khám dù đã có giấy mời.

Trong số 67 người đã được khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, có 22 người được xác định bị mắc bệnh nghề nghiệp trước khi nghỉ việc; 45 người được xác định mắc bệnh nghề nghiệp sau khi đã nghỉ việc tại DN Châu Tiến. Ngày 20/11/2024, đại diện các cơ quan chức năng thống nhất, DN Châu Tiến mời người lao động bị bệnh nghề nghiệp đến trực tiếp doanh nghiệp để kê khai và xác định chi phí y tế để tổ chức chi trả, song tới thời điểm này việc chi trả vẫn chưa được thực hiện.

Đối với việc giải quyết quyền lợi cho 45 lao động xác định bị bệnh nghề nghiệp sau khi nghỉ việc tại DN Châu Tiến, ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Trong Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chưa quy định trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động. Vì vậy, ngày 29/7/2024, Sở đã có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn. “Ngày 23/8/2024, Cục An toàn lao động đã có công văn phản hồi. Nhưng trong công văn chỉ nêu ngắn gọn là đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật” - ông Quỳnh nói.

Đối với người lao động ở DN Châu Tiến đã nghỉ việc rồi mới phát hiện bệnh nghề nghiệp, chưa có quy định trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Ông Vi Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc yêu cầu người sử dụng lao động chịu trách nhiệm bồi thường, trợ cấp, chi trả chi phí y tế, chi phí khám, giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những lao động có kết luận mắc bệnh nghề nghiệp ở DN Châu Tiến”.

