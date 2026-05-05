Nhiệt độ ở Bangkok vượt 52 độ C, ở mức cực kỳ nguy hiểm

Theo báo Nation Thailand, thành phố Bangkok (Thái Lan) đang đối mặt với cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng trong ngày 4-5.

Chỉ số nhiệt của thành phố đã vượt quá 52°C, rơi vào mức "cực kỳ nguy hiểm" (màu đỏ đậm) - mức cao nhất trong thang đo cảnh báo, theo Cục Môi trường thuộc chính quyền đô thị Bangkok (BMA).

Chỉ số nhiệt là mức nhiệt độ mà cơ thể con người thực tế cảm nhận được tại một thời điểm nhất định.

Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiệt độ không khí kết hợp với độ ẩm tương đối, giúp phản ảnh chính xác hơn các rủi ro đối với sức khỏe so với việc chỉ dựa vào nhiệt độ dự báo thông thường.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, đồng thời nhấn mạnh nắng nóng cực đoan có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt là sốc nhiệt.

Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được khuyến cáo dừng hoàn toàn hoạt động ngoài trời. Những ai xuất hiện triệu chứng bất thường cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Cảnh báo đỏ đậm này không chỉ áp dụng cho những người lao động ngoài trời.

BMA cũng đặc biệt lưu ý các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm trẻ em từ 0 đến 5 tuổi, người cao tuổi trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền, người béo phì, người sử dụng đồ uống có cồn, người tập thể dục ngoài trời và khách du lịch.

Các triệu chứng cần theo dõi có thể kể đến như mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, sưng tấy hoặc đỏ da, chuột rút và nghiêm trọng nhất là bất tỉnh do sốc nhiệt.

Hệ thống cảnh báo của BMA được chia thành bốn cấp độ. Cấp độ Thận trọng (27,0 - 32,9°C) khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, nhóm dễ bị tổn thương nên uống nước sạch thường xuyên.

Cấp độ Cảnh báo (33,0 - 41,9°C) khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 15h.

Cấp độ Nguy hiểm (42,0 - 51,9°C) yêu cầu theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe, nhóm dễ bị tổn thương cần đi khám ngay nếu có dấu hiệu lạ.

Cấp độ Nguy hiểm cực độ (từ 52,0°C trở lên) - mức Bangkok đang trải qua - yêu cầu người dân tránh hoàn toàn mọi hoạt động ngoài trời và cần can thiệp y tế ngay lập tức nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn