Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 11–14°C, vùng núi 8–11°C

Dự báo ngày và đêm 21/1, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Ngày và đêm 21/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 21/1 đến khoảng ngày 23/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 21/1 có mưa; từ ngày 21/1 đến khoảng ngày 23/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14°C.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–3,0 m.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0 m.

Từ chiều 21/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Dự báo ngày và đêm 21/1, vùng núi, trung du Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; trung bình 13–15°C.

Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11–14°C; trung bình 14–16°C.

Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ hấp nhất 14–16°C; trung bình 17–19°C.

Ngày và đêm 22/1 vùng núi, trung du Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; trung bình 12–14°C.

Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11–14°C; trung bình 13–15°C.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13–15°C; trung bình 15–17°C.

Cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 21/1 đến ngày 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại và băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV