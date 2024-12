Nhân viên thu vé chợ đâm chết chủ cửa hàng kinh doanh gas

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biêt đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại khu vực chợ Nam Hải, phường Nam Hải vào chiều 21/12.

Nạn nhân Trần Đô bị nghi phạm Dũng đâm tử vong tại khu vực chợ Nam Hải, phường Nam Hải, quận Hải An (Hải Phòng) chiều 21/12

Theo nguồn tin riêng của PV, chiều 21/12, ông Trần Đô (58 tuổi, trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) là chủ cửa hàng kinh doanh gas tại chợ Nam Hải mang thang ra trước cửa quán để mắc đèn nháy trang trí, đón Noel, nhân viên thu vé chợ tên Hùng Dũng đi qua vấp phải. Ông Đông Đô và Dũng lời qua tiếng lãi, rồi dẫn đến xô xát. Dũng bị ông Đông Đô cùng người thân cầm vật cứng đuổi đánh.

Bị đánh đau, Dũng chạy đi kiếm dao bầu, rồi quay trở lại tìm ông Đô trả thù, lúc 16 giờ 45 phút.

Hậu quả, ông Đô bị Dũng đâm 1 nhát vào ổ bụng, tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Dũng đã có 4 tiền án tiền sự. Sau khi mãn hạn tù, Dũng được Ban quản lý chợ Nam Hải nhận vào làm việc và được giao hàng ngày đi thu vé chợ.

Hiện, Công an quận Hải An đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an TP Hải Phòng truy bắt Dũng.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn