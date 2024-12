Án mạng thương tâm từ mâu thuẫn trên bàn nhậu: 4 giờ truy bắt 2 cha con nghi phạm gây án

Ngày 13/12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau 4h truy xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi "Giết người".

Điều tra ban đầu, vào khoảng 16h ngày 12/12, anh N.V.Q. (SN 1995, trú tại tỉnh An Giang) tổ chức uống rượu tại một nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lập (thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang)

Tren bàn nhậu, ông N.V.P. (SN 1975, trú tại tỉnh Cà Mau) và Trác Huỳnh An Trung (SN 1980, trú tại tỉnh An Giang) phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Trung bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Trung điều khiển xe máy chở theo Trác Huỳnh An Thành (SN 2007, là con đẻ của Trung) đến phòng trọ của Q. để tìm ông P..

Đối tượng Trác Huỳnh An Thành và Trác Huỳnh An Trung. (Ảnh: CA Kiên Giang,).

Nhận diện được người đã đánh bố mình, đối tượng Thành dùng dao tấn công nạn nhân ông P. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hai cha con bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra xác minh, đến 20h cùng ngày, tức chỉ sau 4 giờ xảy ra án mạng, lực lượng Công an đã bắt giữ Trác Huỳnh An Trung và Trác Huỳnh An Thành khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà người quen ở Khóm 2 (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội giết người bị xử lý như sau: - Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: + Giết 02 người trở lên; + Giết người dưới 16 tuổi; + Giết phụ nữ mà biết là có thai; + Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; + Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; + Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; + Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; + Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; + Thực hiện tội phạm một cách man rợ; + Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; + Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; + Thuê giết người hoặc giết người thuê; + Có tính chất côn đồ; + Có tổ chức; + Tái phạm nguy hiểm; + Vì động cơ đê hèn. - Trường hợp phạm tội không thuộc các trường hợp nêu trên, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Lưu ý: Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tác giả: Trần Giang (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn