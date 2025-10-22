Nhân viên hàng không lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi của khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nghi phạm Phương Anh Vũ - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 21-10, Công an TP Hà Nội cho biết Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài vừa điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Trước đó, ngày 17-9, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Đến ngày 14-10, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã làm rõ nghi phạm trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (26 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao nghi phạm Vũ và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn